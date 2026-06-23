Millet Bahçesi'nde Gökyüzü Şenlenecek
3. Geleneksel Uçurtma Şenliği, 24 Haziran 2026 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde düzenlenecek.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Şube Müdürlüğü tarafından 3'üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Uçurtma Şenliği, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde düzenlenecek şenlik, saat 14.00’te başlayacak. Her yıl renkli görüntülere sahne olan şenlik, "Uçurtmanı al, gökyüzüne meydan oku!" sloganı ile düzenlenecek.