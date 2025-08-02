Millet Bahçesi'nde Martı Timleri, güvenliği sağlıyor

Kayseri Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Bisikletli Timler Grup Amirliğinde görevli polisler, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde vatandaşın huzurunu ve güvenliğini sağlıyor. Martı timleri hakkında bilgiler veren Polis Memuru Mehmet Türk, “Bisikletli Polis Timleri'nde grup amiri olarak görev yapıyorum. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde toplamda 20 personelimiz var 10 personelle vardiyalı olarak hizmet vermekteyiz. Martı Timleri, Türkiye genelinde kurulmuştur. Bisikletli ve elektrikli ve mekanik bisiklet ve motorlu olarak üç şekilde hizmet vermektedir. Martı timleri Kayseri'de 2023 yılında başlamıştır. İlk dönem mekanik bisikletle başladık. Bu sene Sayın İl Emniyet Müdürümüzün katkılarıyla elektrikli bisikletle hizmete devam etmekteyiz. Süre kısaldığı için elektrikli bisikletle olay yerine daha hızlı gitmekteyiz. Bu gibi millet bahçesinde, vatandaşın yoğun olduğu yerde, araçlardan daha hızlı gittiğimiz için elektrikli bisiklet daha avantajlı oluyor. Şu an bu uygulama sadece İç Anadolu'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmet vermektedir. Geri dönüşlerimiz çok iyi, vatandaşlarımız memnun. Ailelerine çocuklarını teslim ettiğimizde o yüzdeki tebessüm bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu sene, 2025'in Nisan ayından bu döneme kadar 70 tane kayıp çocuk teslim ettik. 12 bin 300 adet şahıs sorgusu yaptık. Kabahatler Kanunu'na göre veya trafik cezasına göre de toplamda 328 bin TL'de işlem yaptık, yeleklerimizi Sayın Valimiz, Sayın İl Emniyet Müdürümüzün öncülüğünde Erciyes Engelliler Kooperatifi tarafından yapıldı. Onlara da buradan ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.