Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılan çalışmaları inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a Kayseri’nin vizyon projelerinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki teknik gezi sırasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile teknik ekip eşlik etti. Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak millet bahçesi içerisinde peyzaj ve çevre düzenlemesi ile ilgili son durum hakkında bilgiler aldı.

“1 MİLYON METREKARELİK YEŞİL ALANIYLA ADETA BİR OKSİJEN DEPOSU”

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde son aşamaya gelinen çalışmaları inceleyen ve burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Milet Bahçesi’nde hayırlısıyla sona yaklaştık, gün sayıyoruz. Gerçekten her yaş grubuna hitap eden, gün boyunca burada rahatlıkla vakit geçireceği bir ortam olacak. 1 milyon metrekarelik yeşil alanıyla adeta bir oksijen deposu, yeme içme mekânlarıyla, gezme ve etkinlik alanıyla aranılan, özlenen, önerilen bir millet bahçesi olacak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlarımıza, TOKİ’mize, yüklenici firmamıza, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin değerli ekibine, her aşamada emeği geçen tüm dostlarımıza ve burada yeşil alanın oluşmasında ilmek ilmek bunları yapan, çalışan hanım kardeşlerimize, emekçi dostlarımıza, ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yakın zamanda Millet Bahçesi’nin Kayserililerle buluşacağını vurgulayan Büyükkılıç, “İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kayseri’mizin gururumuz olan bu Millet Bahçesi ile buluşacağını umuyor, cumanız mübarek olsun diyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Millet Bahçesi’nde çalışmalar yapan personele de kolaylıklar diledi.