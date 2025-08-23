Millet Bahçesi'nde tren kazası: 2 kişi yaralandı

Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde, 2 gün önce tren kazası yaşandı. İddiaya göre 15 yaşında olduğu öğrenilen genç, trenle ilerlediği sırada 2 kişiye çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan kişilerin, kazaya neden olan tren sürücüsünden şikayetçi olduğu öğrenildi.