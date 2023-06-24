Millet Bahçesi'ndeki büfeler ihaleye çıkıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 10 adet büfe ihale ile 5 yıllığına ayrı ayrı kiraya verilecek.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki 10 adet büfe, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı 5 yıllığına kiraya sunulacak. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşecek ihale 11 Temmuz Salı günü saat 14.00’de yapılacak. İhale için son müracaat ise yine 11 Temmuz 2023 Salı günü ihale saatinden önce son bulacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale ile ilgili verilen ilanda ise, “Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi 13835 ada 2 parseldeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 10 adet büfe, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince yapılacak "Açık Teklif Usulü ihale” ile ayrı ayrı 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir. İhale 11/07/2023 Salı günü saat 14:00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, istenen evrakların 11/07/2023 Salı günü ihale saatinden evvel Gelir Müdürlüğü’ne teslim edilmesi zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır. Gerçek kişilerde ikametgah ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya n dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. Bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır). Ek Teminatın yatırıldığına dair makbuz. Şartname bedeli 1.000,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir). Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Keyfiyet ilanen duyurulur” ifadelerine yer verildi.