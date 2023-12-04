Millet Bahçesi'ne hafta sonu yoğunluğu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı ve Türkiye’nin açılışı yapılmış en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayserililerden hafta sonu başta olmak üzere yoğun ilgi görüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, hafta sonları dolup taşıyor. 1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye’nin açılışı yapılmış en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, hafta sonu yine yoğun günlerini yaşadı. Havanın güzelliğini fırsat bilen 7’den 70’e tüm Kayserililer millet bahçesinin keyfini çıkarırken, Türkiye’nin en büyük biyolojik göleti özelliğine sahip olan ve 39 bin metrekarelik alanıyla gündüz ayrı gece ışıklı aerotorları ile ayrı bir görsel şölen sunuyor. Bisiklet yollarında bisiklet sürmenin keyfini yaşayan vatandaşlar, millet bahçesindeki spor alanlarında da spor yapmayı ihmal etmediler. Projede, 60 bin metrekarelik ve 19 bin metrekarelik 2 adet etkinlik çayırı, sahne kurulum alanı, 25 metrelik aydınlatma direkleri, ses ve anons sistemi ile çevresinde yer alan büfe-satış birimleri, amfi tiyatro oturma alanı her türlü fiziki şartlara sahip konser, festival gibi özel etkinliklere hizmet edebiliyor. Millet bahçesinde 15 farklı noktada 20 farklı özellik ve tasarıma sahip, içerisinde yetişkin oyun grubu ve engelli oyun grupları da bulunan çocuk oyun alanı yer alırken ayrıca vatandaşlar, kapıların girişlerinde yer alan özel tasarım meydanlarında bulunan ve belediyenin hizmeti olan KAYBİS bisikletlerinden faydalanarak, 3 kilometrelik bisiklet ve koşu parkurunda bisiklet sürmenin emniyetli ve kesintisiz keyfini yaşama fırsatı buluyor. Spor faaliyetleri yönünden de tam donanımlı tesisler ile hizmet verecek millet bahçesinde, 2 adet futbol sahası, 5 adet tenis kortu, 8 adet basketbol sahası, 2 adet plaj voleybolu sahası, açık alan fitnes grupları, yoga-plates alanları vatandaşların kullanımı için hazır durumda. Öte yandan kış mevsiminde ya da kapalı alanda spor yapmak isteyenler ise Sağlıklı Yaşam Merkezi içerisinde yer alan bay-bayan yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, spinning alanı, plates salonu ve saunayı kullanabilecek. Millet Kütüphanesi, sıcak çorba ve çay ikramları ile ders çalışmak isteyen ve kitap okumak isteyen ziyaretçilere hizmet verirken yapımı tamamlanmak üzere olan İl Halk Kütüphanesi, sanatseverlerin ilgi odağı olacak sanat galerisi de hizmete girecek. Türkiye’nin en büyük biyolojik göleti özelliğine sahip olan ve 39 bin metrekarelik alanıyla gündüz ayrı gece ışıklı aerotorları ile ayrı bir görsel şölen sunan ve içerisinde 16 bin 500 adet su bitkisiyle biofiltrasyonu sağlayan gölet alanında 10 farklı tasarıma sahip heykel, köpek eğitim parkı, hayvanlar için su ve mama kabı olan çeşmeler bulunuyor.

Gölette ayrıca üzerinde farklı tasarımlarda 4 adet köprü, Türkiye’nin 2’nci büyük BMX parkuru, 2 adet kaykay pisti, 326 adet çatılı kamelya ve vatandaşların Kayseri lezzetlerini tatma imkânı bulabileceği Büyükşehir Belediyesi işletmesinde olan Kayseri Mutfağı da, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Kayseri’nin ve tüm Türkiye’nin hizmetine sunuldu.