Millet Bahçesi'ne LED'li Aydınlatma

Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sorumluluk alanına giren her konuda hizmetlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kaynak atölyesinde, ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılmak üzere üretimi yapılan 120 adet LED aydınlatmalı direklerin 65 adedi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 1,5 kilometrelik iskele yolunda kullandı.

Aydınlatma sistemi çalışmasına dair bilgiler veren Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla millet bahçesi içerisinde bulunan iskele yolumuzun LED ışıklandırma sistemini yapmış bulunmaktayız. 120 adet direk üretimini yaptık, LED sistem direk. Bunun 65 tanesinin iskele yolunda montajını yaptık ve şuanda aydınlatmaları çalıştırdık. Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü olarak LED direk aydınlatma sisteminin bütün imalatını kendi ekiplerimizle yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Baştan sona üretimi Büyükşehir ekiplerince yapılan ve montajı tamamlanarak hizmete sunulan aydınlatma sistemi iskele yoluna ayrı bir renk kattı. Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerinin üretim dâhil her safhasını bizzat gerçekleştirmesi maliyet noktasında da önemli bir tasarruf sağladı.