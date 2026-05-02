Millet Bahçesi'ne yapılan bin metrelik aydınlatma sistemi ile enerji verimliliği sağlandı

Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gölet çevresi, iskele yolu ve yaya köprülerini kapsayan bin metrelik hat modern aydınlatma sistemleri ile donatıldı. Büyükşehir Belediyesi hayata geçirilen proje ile hem enerji verimliliği sağlandı hem de vatandaşların gece saatlerinde güvenli ve konforlu bir şekilde vakit geçirebileceği alanlar oluşturuldu. Toplam 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alan proje, yaklaşık 1 milyon metrekarelik yeşil alanı ile dikkat çekiyor.