Millet Bahçesi Tenis Okulu 2. Dönem Kayıtları Başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Millet Bahçesi Tenis Spor Okulu 2. Güz Dönemi kayıtlarını başlattı.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Millet Bahçesi Tenis Spor Okulu 2. Güz Dönemi kayıtları açıldı.
Kayseri’de tenisin yeni trendi Balon Kortta gerçekleşecek tenis spor okuluna kayıt yaptırmak isteyen tenis severler, www.sporaskayseri.bel.tr internet adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri ve aynı zamanda Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi her alanda ileriye taşıma vizyonu doğrultusunda spor alanında Kayserili sporseverlere tüm imkânları sunmaya devam ediyor.