Millet Bahçesi, yeni tramvay hattı ve gastronomi günleri Cumhuriyet'in 100'üncü yılına çok yakıştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na rastlayan hafta sonunda gerçekleştirilen etkinlikler ve açılışlar ile Kayseri’nin gelişmesi, güzelleşmesi ve tanınması doğrultusunda şehrin geleceğine imza atılmış oldu.

Kadim kent Kayseri’nin sahip olduğu özellikleri, güzellikleri ve imkânları, Kayseri’yi tanıtarak şehre fayda sağlamak gayretiyle paylaşan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, şehrin sakinleri ile birlikte, vatandaşlar ve kadim kent için 3 önemli faaliyeti gerçekleştirdi.

Millet için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan ve Türkiye’nin en büyük, en kapsamlı millet bahçelerinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin kapılarını vatandaşlara açtı. Resmi açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile ileri bir tarihte yapılacağı millet bahçesi, vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanırken, millet bahçesi içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler ile birlikte de adeta dolup taştı. Şehrin merkezinde yer alan, muhteşem Erciyes manzarası ve kapsamlı donatıları ile 1 milyon metrekaresi yeşil alan olan 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, yeşil alan, sosyal hayat ve temiz hava konusunda şehrin geleceğine yönelik önemli bir adım oldu.

Talas’ın ulaşım geleceğine 9,7 kilometrelik katkı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özheseki’nin de katılımı ile hafta sonunda test sürüşleri ile birlikte açılışı yapılan Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı Hattı da vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Talas’ın en yoğun mahallesi olan Mevlana Mahallesi’nde başlattığı raylı sistem hattı ile Talas’ın ulaşım geleceğine 9,7 km’lik katkı sağlanmış oldu.

Gastronomi günleri etkinliği ile Kayseri mutfağı ve şehir tanıtılmış oldu

Yine hafta sonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ‘Kayseri Gastronomi Günleri’ etkinliği ile tüm Türkiye’ye Kayseri’yi, kültürünü ve mutfağını tanıtılmış oldu. Kentleri tanıtma ve turizme kazandırmada en önemli alanlardan birisi sayılan gastronomi dünyasının birbirinden ünlü isimlerinin katıldığı, Kayseri mutfağının anlatıldığı söyleşi, gösteri, panel, sempozyum, tiyatro gibi etkinlikler ile Kayseri’nin turizm alanındaki geleceğine yatırım yapılmış oldu.