Millet Bahçesinde sıkı güvenlik denetimi
Kayseri'de polis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan denetimlerde 456 kişi ve 148 araç sorgulandı. 27 yoklama kaçağına işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Bisikletli Polis Timleri ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılan denetimler neticesinde; 456 şahıs ve 148 oto sorgusu yapıldı, 27 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 5 kayıp çocuk ailesine teslim edildi, 4 buluntu cüzdan sahibine teslim edildi, 1 çalıntı motosiklet yakalandı ve 9 araca Trafik Kanunu’nun İlgili maddelerinden toplamda 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.