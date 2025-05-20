Millet Bahçesinde sıkı güvenlik denetimi

Kayseri'de polis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan denetimlerde 456 kişi ve 148 araç sorgulandı. 27 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

Millet Bahçesinde sıkı güvenlik denetimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Bisikletli Polis Timleri ekiplerince  Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılan denetimler neticesinde; 456 şahıs ve 148 oto sorgusu yapıldı, 27 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 5 kayıp çocuk ailesine teslim edildi, 4 buluntu cüzdan sahibine teslim edildi, 1 çalıntı motosiklet yakalandı ve 9 araca Trafik Kanunu’nun İlgili maddelerinden toplamda 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yolu kapatıp drift atan sürücüye 73 bin lira ceza
Yolu kapatıp drift atan sürücüye 73 bin lira ceza
Kayseri'de son 1 haftada 357 kişi yakalandı
Kayseri'de son 1 haftada 357 kişi yakalandı
Doç. Dr. Can Deveci TYB Enderun Mektebi'nde Konuştu
Doç. Dr. Can Deveci TYB Enderun Mektebi'nde Konuştu
TEM'den operasyon: 5'i Fetöcü 14 kişiye işlem yapıldı
TEM’den operasyon: 5'i Fetöcü 14 kişiye işlem yapıldı
Narkotik polisi, 1 haftada 35 kişiyi yakaladı: 16 kişi tutuklandı
Narkotik polisi, 1 haftada 35 kişiyi yakaladı: 16 kişi tutuklandı
Vali Çiçek'ten 3'üncü yıl mesajı: 'Kayseri bizi bağrına bastı'
Vali Çiçek’ten 3’üncü yıl mesajı: “Kayseri bizi bağrına bastı”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!