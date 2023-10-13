Millet Bahçesine giden Talas Yolu'nda yeni düzenleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Bulvarı'nın Kartal Kavşağı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi girişi arasında bulunan ve günde yaklaşık 300 bin aracın kullandığı 2 bin 200 metrelik yan yolda, yol çizgilerini çekerek, çalışmayı tamamladı.

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  • 13.10.2023 10:53
  • Güncelleme: 13.10.2023 13:39
Millet Bahçesine giden Talas Yolu'nda yeni düzenleme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Bulvarı’nın Kartal Kavşağı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi girişi arasında bulunan ve günde yaklaşık 300 bin aracın kullandığı 2 bin 200 metrelik yan yolda, yol çizgilerini çekerek, çalışmayı tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’de yolları ve ulaşım ağıyla örnek gösterilen iller arasında bulunan Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Talas Bulvarı üzeri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi önünde bulunan yan yolda asfalt çalışmasını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı 50 personel ve 30 iş makinesinden oluşan ekip, vatandaşların ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması adına özellikle gece saatlerini tercih ettiği asfalt çalışmasını bitirdi.

Çalışma çerçevesinde, diğer asfalt türlerine göre hem sürüş konforu yönünden hem de tekerlek izi oturmalarına dayanımı yönünden daha kullanılabilir bir asfalt olan taşmastik asfalt adı verilen son kat aşınma tabakasını kullanan ekipler, çalışmaları tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu.

Meslek Lisesi ile Kartal Şehitliği arasında ve Talas Bulvarı yan yolu olarak bilinen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yanındaki yolda çizgi çalışması da yaparak, son rötuşları tamamlayan ekipler, yaklaşık 2 bin 200 metrelik, günde 300 bin araç tarafından kullanılan transit yolun konforunu en üst seviyeye çıkarttı.

Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama çalışması ile yoğun trafik hacmine sahip Talas Bulvarı üzerinde bulunan yan yolu, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin de hizmete girmesiyle oluşacak trafik yoğunluğuna karşı en iyi şekilde hizmet verecek hale getirdi.

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İHA

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