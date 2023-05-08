Millet İttifakı adaylarından CHP'nin Erzurum mitingine yapılan saldırıya tepki

 Kayseri'de seçime Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden girecek olan milletvekili adayları ve partililer, dün Erzurum Ekrem İmamoğlu'nun mitingine saldırılması olayını tepki gösterdiler. 

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  • 08.05.2023 18:14
  • Güncelleme: 08.05.2023 18:14
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Millet İttifakı adaylarından CHP'nin Erzurum mitingine yapılan saldırıya tepki

CHP’nin Erzurum Mitingine yapılan taşlı saldırı sonrası Millet İttifakı ses yükseltti. Kayseri’de CHP listesinden aday gösterilen ittifak ortağı partilerin adayları Cumhuriyet Meydanı Atatürk heykeli önünde bir araya gelerek tepki gösterdi. Saldırıyı kınayan partililer adına basın açıklaması yapan CHP Milletvekili adayı Zülküf Arslan, “Dün Erzurum’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve mitingimize katılan vatandaşlarımız ile birlikte siyaset yapma özgürlüğümüzü hedef alan provokasyon amaçlı alçak saldırıyı kınamak üzere CHP Kayseri Milletvekili Adayları olarak bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Güç yozlaşması yaşayan iktidar partisinin koalisyon ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting meydanında Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı liderlerini "mermi" ile tehdit etmesi sonrasında Erzurum mitingimize yapılan bu alçak saldırı, muhalefete gözdağı vermenin ötesinde ülkemizi ve demokrasimizi hedef almaktadır” diye konuştu. 
“ÜLKEMİZ, TARİHİMİZİN GÖRDÜĞÜ EN BASKICI VE OTORİTER DÖNEMDEN GEÇMEKTEDİR”
Arslan açıklamasının devamında, “CHP Kayseri Milletvekili Adayları olarak Erzurum’da dün gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere saldırıya maruz kalan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Örnek bir dayanışma göstererek bu saldırıları kınayan, fail ve azmettirenlerden hukuk önünde hesap sorulması yönünde ortak bir tavır sergileyen herkese ve her kesime teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kamu düzenini ve güvenliği sağlamakla sorumlu olanların ise dün yaşanan bu menfur saldırıları kınamak ve failleri yakalamak yerine saldırıya uğrayan İmamoğlu’nu hedef almalarını şaşkınlıkla ve üzüntüyle takip ediyoruz. Hepimizin bildiği üzere; son dönemlerde demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ile ifade özgürlüğü konularında ciddi bir çöküşün yaşandığı ülkemiz, tarihimizin gördüğü en baskıcı ve otoriter dönemden geçmektedir. Sistem değişikliği ile her şeye tek liderin karar verdiği, tek sesliliğin ve tek düşüncenin hakim kılınmaya çalışıldığı bu dönemde iktidar ortakları, baskı ve tehditlerle toplumsal yaşamın her alanını kontrol altına almaya dönük hamlelerini artırmaktadır ifadelerini kullandı. Daha sonra söz alan milletvekili adayı Aşkın Genç de saldırıyı kınadı.

1ha

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