Millet İttifakı Vekilleri Mazbatalarını Aldı

CHP Kayseri Milletvekilleri Aşkın Genç, Mahmut Arıkan ile İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş mazbatalarını aldı.

PAYLAŞ
  • 20.05.2023 13:12
  • Güncelleme: 20.05.2023 13:24
  • 111
Millet İttifakı Vekilleri Mazbatalarını Aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

CHP Kayseri Milletvekilleri Aşkın Genç, Mahmut Arıkan ile İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş mazbatalarını aldı.

14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde CHP’den milletvekili seçilen Aşkın Genç ile Mahmur Arıkan, İYİ Parti’den milletvekili seçilen Dursun Ataş mazbatalarını aldı. Mazbatasını alarak açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Aşkın Genç Kayseri’deki oylarını yüzde 50 artırdıklarını kaydederek; "Atanmamızla birlikte geldik, çalışmalarımıza son hız devam ettik. Yakinen bizi biliyorsunuz, hiçbir dönem çalışmaktan gocunmadım. Her zaman örgütün içerisinde çok ciddi mücadeleler verdik. aday olmamızla birlikte arkadaşlarımızla birlikte her zaman sahada olduk. Sabah 08.00’de evden çıktık, akşam 23.00’de evimize girdik. Günün 24 saatin 20 saatini çalıştık. Bunun neticesinde Kayseri’de 50’lik bir oy artışı gerçekleştirdik. 1977’den sonra gerçekleştirilen en büyük başarıyı gerçekleştirdik. Kayseri’de 108 bin olan oyumuzu 163 bin 381’e çıkardık. Türkiye’deki en önemli başarılardan bir tanesi Kayseri’dir. Buna emek veren her bir kardeşimi kutluyorum" dedi.

"Şehrimize, ülkemize en güzel hizmetleri yapacağımızı ümit ediyorum"

CHP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ise, en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek; "Verimli bir süreç yaşadık. Kayseri’de siyasete bu güne kadar olan ama eksik olduğunu düşündüğümüz sevgiyi getirme gayreti gösterdik. Bundan dolayı Millet İttifakı bileşenleri 6 siyasi partinin yöneticilerine, seçmenlerine teşekkür etmek istiyorum. Şehrimiz, ülkemiz kutuplaşmadan çok yoruldu. Hep şunu söyledik; ’hiçbir zaman geren tarafta olmayacağız’ dedik. Bununla alakalı da güzel bir süreç yönettik tüm arkadaşlarımızla beraber. Seçmenlerimiz de bize teveccüh ettiler, 3 arkadaşımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdiler. 20 arkadaşımızın tümü de bu görevi yapmaya en layık olan arkadaşımızdı. Aday olan 20 arkadaşımıza da teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten sıralamaya bakmadan yan yana durarak bir gayret içerisinde olduk. Daha iyi şeyler yapabilirdik, ama zor şartlarda mücadele verdik. Şehir büyük, kamu imkanlarından faydalanmadık. Tamamıyla sizlerin helal parasıyla siyaset yaptık, hiçbir zaman haram kaynaklara elimizi uzatmama noktasında gayret gösterdik. Çocukluğumdan beri bir hayalim vardı; doğduğumuz, büyüdüğümüz şehre hizmet etme noktasında. Bu güne kadar farklı kulvarlarda şehrimize hizmet ettik. Bu günden sonra da bu şehrin vekili olarak hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Kutuplaştırıcı olmayacağız, birleştirici olacağız, ayrıştırıcı olmayacağız, kucaklayıcı olacağız. Hiçbir zaman kuvvetin yanında değil her zaman hakkın yanında olma gayreti içerisinde olacağız. Hiçbir zaman siyasi rantın değil halka nasıl hizmet edilirin peşinde olacağız. Şehrimize, ülkemize en güzel hizmetleri yapacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise tüm Kayserilinin vekili olacaklarını söylediği açıklamasında; "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda üç aday da kazanamadı. Bu seçimin kazananı olmadı ama kaybedeni de yok. Şimdi 28 Mayıs’ta tekrar ikinci kez sandığa gidilecek. Bu seçime sıfırdan başlanıyor, 1 fazla oyu alan kazanacak. O yüzden seçim hala bitmedi ve biz seçime çalışmaya devam edeceğiz. Kayserili seçmenlerimizin sandığa gitmelerini bekliyorum. Teşkilatlarımızla yine milletin arasında olacağız. 28 Mayıs’taki seçimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir önceki seçimde sandıklarda yaşananlar inşallah bu seçimde yaşanmayacak. İnanıyorum ki ikinci seçim çok daha farklı olacak. Hala işimiz bitmedi. 28’ine kadar tüm teşkilatlarımızla sahada olacağız. Hemşehrilerimin hepsini sandığa davet ediyorum. Vatanını seven herkesin oy vermesi gerektiğini düşünüyorum. 28’indeki seçimin de huzur ve güven içerisinde tamamlanmasını ümit ediyorum. Tüm Kayserililere bize gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Ne şartlarda olursa olsun 1 buçuk milyon Kayserilinin vekili olacağımı bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeni açılan mesire alanı trafiği yoğunlaştırdı, vatandaş 'adres sormak 10 TL' pankartı açtı

Yeni açılan mesire alanı trafiği yoğunlaştırdı, vatandaş 'adres sormak 10 TL' pankartı açtı

Bakan Akar: 'Ekonomik açıdan Türkiye'ye zarar vermeye çalışanlar başarılı olamayacak'

Bakan Akar: 'Ekonomik açıdan Türkiye'ye zarar vermeye çalışanlar başarılı olamayacak'

Özdemir ve Ersoy mazbatalarını aldı

Özdemir ve Ersoy mazbatalarını aldı

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç muhtarlarla görüştü

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç muhtarlarla görüştü

İYİ Parti Milletvekili Ataş, mazbatasını aldı

İYİ Parti Milletvekili Ataş, mazbatasını aldı

Bina Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kuruluyor

Bina Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kuruluyor

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 4 (Maç sonucu)

İzinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

İzinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

DAHA FAZLA
CHP Milletvekili Mahmut Arıkan, mazbatasını aldı

CHP Milletvekili Mahmut Arıkan, mazbatasını aldı

Kayserispor taraftarına ücretsiz ulaşım

Kayserispor taraftarına ücretsiz ulaşım

Depremzede Öğrenciler Erciyes'te Piknik Etkinliğinde Buluştu

Depremzede Öğrenciler Erciyes'te Piknik Etkinliğinde Buluştu

Kayserispor 3 puan istiyor

Kayserispor 3 puan istiyor

Yoğun İlgi Gören Kitap Okuma Yarışması'na Kayıtlar Sürüyor

Yoğun İlgi Gören Kitap Okuma Yarışması'na Kayıtlar Sürüyor