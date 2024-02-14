Millet Partisi B. Şehir Adayı Sümer: 'Rant yönetimi değil kent yönetimi'
Millet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sümer, belediyelerin rantı yöneten kurumlar olmaktan çıkıp, kenti yönetir hale gelmesi gerektiğini belirtti.
Millet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Sümer, yaptığı açıklamada, 'rant yönetimi değil kent yönetimi' diyerek, belediye idarelerinin rantı yönetmeye değil kenti yönetmeye talip olmaları gerektiğini vurguladı.
MEHMET SÜMER KİMDİR?
1956 Yılında Kayseri'de doğdu. Kayseri İmam Hatip Lisesi'ni, Hacattepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin bitirdi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uzun süre öğretmen ve idarecilikten sonra emekli oldu.