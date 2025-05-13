Milletevekili Akar, Kayseri İl Müftülüğünü Ziyaret Etti
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Sayın Hulusi Akar, Kayseri İl Müftülüğünü ziyaret etti.
Ziyarette İl Müftümüz Durmuş Ayvaz, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar’a Kayseri’de yürütülen din hizmetleri ve TDV Kayseri Şubesi’nin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.
Ziyarette Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya, MÜSİAD Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu ve Beytülmakdis Derneği Başkanı Av. Fevzi Konaç hazır bulundu.