Milletimizin Başı Sağ Olsun: Kültür Yolu Konserleri İptal!
Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında planlanan konser proğramları, İzmir Balçova'da meydana gelen ve iki polisimizin şehit olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptal edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kayseri Kültür Festivali ile ilgili yapılan açıklamada, “Aziz milletimizin Başı Sağ Olsun” denilerek verilen duyuruya göre, 8 Eylül Pazartesi günü açık ve kapalı alanlarda yapılacak olan konserlerin tamamen iptal edildiği belirtilerek başsağlığı dilendi.
9 Eylül Salı gününden itibaren, henüz ülkemizde yaşanan vahim olayın acıları dinmemişken, yapılacak olan konser programlarının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir netlik kazanmadı.