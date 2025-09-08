Milletimizin Başı Sağ Olsun: Kültür Yolu Konserleri İptal!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kayseri Kültür Festivali ile ilgili yapılan açıklamada, “Aziz milletimizin Başı Sağ Olsun” denilerek verilen duyuruya göre, 8 Eylül Pazartesi günü açık ve kapalı alanlarda yapılacak olan konserlerin tamamen iptal edildiği belirtilerek başsağlığı dilendi.

9 Eylül Salı gününden itibaren, henüz ülkemizde yaşanan vahim olayın acıları dinmemişken, yapılacak olan konser programlarının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir netlik kazanmadı.