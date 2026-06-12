Milletvekil Böhürler, “Hem üreticilerimiz hem belediyeler ile güzel bir Kayseri temsili oluyor”

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından organize edilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri İl Tanıtım Günleri başladı. Fuarın 2. Gününde stantları ziyaret eden AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, ”Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler, her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirin e,yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilaburu suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarından ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Belediyelerimiz, kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenleri veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada, güzel bir Kayseri temsili oluyor” diye konuştu.