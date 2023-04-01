Milletvekili Aday Listeleri Etnik Baskıdan Kurtarılmalı

Artık kentleşmenin son noktaya geldiği, aynı kent içinde bir çok farklı bölge, kültür ve etnik yapının kaynaştığını dikkate aldığımızda aday belirlerken ve sıralama yapılırken köken ve bölgenin etkisi altında listelerin hazırlanması uygulamasını günümüzde anlamlandırmak oldukça zor.

Aynı şehirde yaşayıp, yaşadığı şehre hizmet aşkıyla aday olmak isteyen insanların, etnik ve bölge kökeni itibarıyla bir ayrıcalık kazanması veya avantaj elde etmesi düşünülemez.

Kayseri şehrinin 16 ilçesi ve 714 mahallesi (köyü) ile bu kentte, Avşarı, Çerkezi, Muhaciri ve bu kente tutunmuş Sivaslısı, Yozgatlısı, Nevşehirlisi, Niğdelisi, Erzurumlusu, Ağrılısı, ve diğer illerden gelenleri ile kader birliği ederek, ortak bir havzada beraberce yaşayıp, bu kent için katkı üretmeye çalışırken, kökünün ve kökeninin, ilinin ilçesinin öncelenmesi ve listelere dayatılması işine bir son verilmeli.

Bu kentle kopmaz bir bağı olan ve bu kentte yaşamaya karar vermiş, üretimini, sermayesini, emeğini bu kent için feda eden herkes ve her kesim KAYSERİLİdir. Burada yaşayan ve burada doyan her bir şahısın değerini kökü ve kökeni değil, bu memlekete olan ilgisi ve katkısı belirler.

Kökü, kökeni, yerli mi, köylü mü, nereden geldiğine bakılmadan, bu kentte bulunmuşluğu, bu kentin kaderiyle yoğrulmuşluğu ve bu kentle ilgili kurduğu hayallerin önemi ve değerine göre insanlar değerlendirilmeli.

İnsanlar, tecrübesi, birikimi, kabiliyeti ve liyakatiyle değer bulmalı. Birinin eşi, birinin dostu, birinin yakını olmak kimseye öncelik hakkı tanımamalı.

Bu şehirle hiçbir bağlantısı olmayan birinin parti Genel Merkezleri tarafından listeye konulması ne kadar abes bir iş ise listeyi etnik ve bölge kökenine göre dizayn etmek de o kadar abes bir iş.

