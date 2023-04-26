Milletvekili Adayı Böhürler: “Bir abla sıcaklığıyla bütün şehri kuşatacağım”

AK Parti Kayseri 2’nci Sıra Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına konuk oldu. Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram ve Gazeteci Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Böhürler, Kayseri’nin genel sorunlarına vakıf olduğunu ve mikro sorunları da öğreneceğini söyledi. Hakkında çıkan ‘ithal vekil adayı’ paylaşımlarına da cevap veren Böhürler, “Kayseri doğumluyum, ilkokul 4’üncü sınıfa kadar burada okudum. Daha sonra ailenin büyükleri İstanbul’da üniversite kazanınca ailecek oraya gittik. Buranın terbiyesiyle büyüdüm. Ben AK Parti kurucular ekibinde yer aldım. İsmi daha konmamıştı bu partinin. Kayseri takip ettiğim şehirlerden bir tanesiydi. Buranın yerel siyasetçileri kadar işin içinde olmadım ama burada ne olup bittiğini uzaktan da olsa gören biriydim. AK Parti için yaklaşık olarak 15 seçimdir çalıştım. 15 seçimde milletvekili aday komisyonları, teşkilat yoklamaları, sahada olan sorun için gidip bakma olarak Kayseri siyasetini vukufiyetim var. Kayseri’nin yabancısı değilim, sorunları biliyorum. 25-30 yıldır burada siyaset yapan pek çok siyasetçiyle yakınlığım, dostluğum, tanışıklığım var. Çok mikro sorunları da elbette öğreneceğim. Ben çok düz birisiyim, yapamayacağım şeyi söylemem. Eğilmem, bükülmem. Mahallelere gittiğimizde görüyoruz. Ama genel olarak Kayseri’de yaşanan temel sorunlara vukufiyetim var. 22 yıldır Kayseri de takip ettiğimiz bir il. Ayrıca Kayseri Türkiye’den de bağımsız bir yer değil. Kayseri’de çok kozmopolit bir şehir. Yozgatlısı, Nevşehirlisi, Ağrılısı, Avşar’ı, Çerkez’i, Alevi’si var. Yani Türkiye’de olan genel özellikler Kayseri’de de var. Burada da vatandaş için ekonomi, gençler için iş meselesi bir sorun. Bu anlamda Türkiye’de genel meselelere vakıf olmak burada da bir avantaj olacak diye düşünüyorum ama mikro meseleleri hep birlikte öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.

Bugün başlayacak olan Ankara-Sivas hızlı tren hattına Yerköy’den Kayseri’ye yapılacak Kayseri-Yerköy hızlı tren hattı projesi hakkında da konuşan, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Böhürler, “Hayatımızı kolaylaştıracak her şey için sonuna kadar ısrarlı olacağız” dedi.

‘ŞEHRİN ORTAK BİR SİNERJİYE, DUYGU BİRLİĞİNE İHTİYACI VAR’

Kayseri’de en büyük sorunun bir araya gelememek olduğunu söyleyen Böhürler, “Laf söz olur diye bir araya gelmekten korkuluyor. Bir de arada kırgınlıklar var. Şehrin ortak bir sinerjiye, duygu birliğine ihtiyacı var. Elbette herkes birbiriyle ortak düşünmek zorunda değil ama bir ortak iyi için, ortak amaç için bir araya gelebiliriz. Mesela Kayseri’nin arkeolojisini uluslararası bir şeyle tanıtmayalım mı, daha fazla insanı buraya çekmeyelim mi. Bu ortak amaç. İster milli görüşten olun ister farklı görüşten olun şehre değer katacak her şeyi beraber yapabiliriz. Kayseri’de müthiş işler yapıldı, tabi bunlara bir abla, bir anne eli değdiği zaman biraz daha iyi olabilir. Yapılan işleri biraz daha görünür kılabilir. Bir diğer ekonomik sorun önemli, her ne kadar Cumhurbaşkanımız asgari ücrete 3 kere zam yapmış olsa da ekonomik olarak enflasyona, fiyat artışına önlem almak için memuru emekliyi güçlendirmek için adımlar atılmış olsa da yine de aile destek paketi daha da artırmalıyız. Zaten 2023 yılı programlarımızda da var. AK Parti ilk geldiğinde yoksullukla mücadele en önemli hedefiydi. Bugün geldiğimiz noktada o tablo yok ama, hala mücadele edeceğimiz şeyler var. Gençlerin iş meselesi önemli. Kayseri sanayisi olması itibariyle, istihdam anlamında bu konu da daha şanslı bir şehir. Yine burada da bazı iş kollarında istihdamla ilgili sorunlar var. Ona bakmak lazım. Sahada herkes biraz devlette çalışmak istiyor, özel sektörde kimse çalışmak istemiyor” şeklinde konuştu.

‘EN RESMİ İŞLERDE BİLE ‘AYŞE ABLA’ HİTABI OLUR’

Abla sıcaklığıyla şehri kuşatacağını ifade eden Böhürler, “Ben abla olmaya meyilliyim, bana herkes ‘Ayşe abla’ der. En resmi işlerde bile ‘Ayşe abla’ hitabı olur. Bu biraz anaçlık biraz da Kayseri’nin kızı olmanın verdiği bir şey. Bu nedenle bir ablalık elbette olur ama bir Özhaseki (Mehmet Özhaseki) gibi olmaz tabi. O şehrin organik, içinden nüfuz etmiş güçlü bir isim. Kayserililer de bunu çok rahat bilsinler ki orada (Meclis) sadece bir vekil soğukluğuyla duran birisi yok, bir abla sıcaklığıyla bütün şehri kuşatacağıma inanıyorum” diye konuştu.