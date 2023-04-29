Milletvekili Adayı Böhürler: “Kayseri sadece Türkiye’nin değil dünyanın tanıdığı bir şehir”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Ayşe Böhürler ve Deniz Mustafa Çağan ile birlikte kentte görev yapan yaygın ve yerel basın temsilcileriyle buluştu. Talas’ta bir restoranda gerçekleşen toplantıda AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da hazır bulundu.

“Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi partiler” diyen Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler “Elbette siyaset demokrasiyi işleten, yürüten sistem, devletin olmazsa olmaz unsurlarındandır. Bir diğeri de medya. Çünkü demokratik toplumun taleplerini şeffaf bir şekilde siyasete, partilere, devlete yansıtan ve bizim görmediğimiz çoğu zaman da mikro bazen makro pek çok unsuru bize anlatan, gösteren medya mensupları bu bakımdan medyanın demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi olarak önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Demokrasinin bir başka unsuru da seçim sistemi ve Türk demokrasisinin tarih boyunca en kuvvetle koruduğu sistemlerden biridir. Biliyorsunuz bu seçimden dolayı biz birçok uluslararası denetime tabi tutulduk. Uluslararası kurumlar ve kuruluşlar gelir ve şimdiye kadar seçim sistemine ilişkin bir negatif bilgiye rastlanmamıştır. Her zaman için seçimlerimiz gayet demokratik bir toplumda herkesin kendi hür iradesini yansıtacak şekilde yapılır. Bu seçimde de böyle olacak. Halkımız kendi inandığı doğrular, ona ulaşan hizmetler, hayatını değiştiren konular, idealleri, davası ve pek çok faktörle birlikte sandığa gidecek ve bir tercihte bulunacak. Biz bu tercihte tabi ki bizi tercih etmelerini arzu ediyoruz. AK Parti’nin milletvekili adayı olarak 22 yılda yaptıklarımız, siyasete emeğimiz, Türkiye’deki değişime olan katkımız bugün uzaya İMECE uydusu göndermekten lokomotif yapmaya, TCK Anadolu Gemisini yapmaya, doğalgaz yapmaya gibi büyük Türkiye’yi güçlü gösteren hedeflerin yanı sıra insanların kendi hayatlarıyla ilgili pek çok değişime engellilerin yaşamını kolaylaştırmaktan tutunda sağlık sistemine, kadınlara sigortaya biliyorsunuz. 2023 seçim vaatlerimiz arasında gençlere krediye, bursa, geri dönüşümsüz evlilik kredilerine yani aslında hayatımızın içinde günlük rutini yaşarken önümüzde yaşanan pek çok emeği ortadan kaldıran politikalara oy verecekler. Bu konuda biz Kayseri halkından büyük destek bekliyoruz. Kayseri kadim bir şehir. Kültürüyle, irfanıyla, değer üreten, sanayisiyle güçlenen büyük şehir sadece Türkiye’nin değil dünyanın tanıdığı bir şehir. Ticaret alanlarının en çok tercih edildiği bir şehir. Kayseri’yi bir Türkiye markası, bir dünya markası yapma yolunda daha önceki siyasetçilerin yaptığı pek çok güzel şeyin üzerine bir taşta biz koymaya geldik” şeklinde konuştu.