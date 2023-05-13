Milletvekili adayı Böhürler: 'Kerem Kınık'ın istifasının vakti demek ki bugünmüş'

AK Parti Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın istifası hakkında, 'Devleti yönetirken meşguliyet içerisinde gözden kaçan illa ki oluyor.

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  • 13.05.2023 04:05
  • Güncelleme: 13.05.2023 04:05
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Milletvekili adayı Böhürler: 'Kerem Kınık'ın istifasının vakti demek ki bugünmüş'

  Öncelik sıralaması fark ediyordur. Kendi zaviyemizden baktığımızda Kerem Kınık’ın daha önce istifa etmeliydi konusunda belki bir zamanı vardı. Bilmeden yorum yapmak istemem, demek ki zaman bu zamanmış ve öyle karar alınmış” dedi.
AK Parti Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler, Kayseradar ve Radyoradar ortak yayınında Gündem Kayseri programına katılarak Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Böhürler, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın istifası hakkında devlet yönetilirken birçok meşguliyet olduğunu ve istifanın bugün içerisinde yapılmasıyla ilgili, “Stratejik yanlış demeyelim, devleti yönetirken çok fazla şeyle meşgul olunuyor. Sayın Akar, birçok şeyle meşgul. Ukrayna Bakanı ile konuşuyor daha sonra Develi’ye gidiyor. O arada bir ülkenin yetkilisiyle telefon görüşmesi yapıyor, rapor okuyor gibi meşguliyetler var. Devleti yönetirken gözettiğimiz çok şey var. Türkiye’nin 11 bin metrekare sınırı var, bu sınırın içerisinde birçok çatışma alanının dibindeyiz. Bir taraftan güvenlik sorunlarıyla uğraşıyorsunuz, bir taraftan ekonomi ile ilgili alınması gereken kararlar var. Yani devleti yönetirken bu meşguliyet içerisinde gözden kaçan illaki oluyor. Öncelik sıralaması fark ediyordur. Cumhurbaşkanımız da böyle yoğun çalışır, buna rağmen öncelik sıralamasında devletin daha öncelikli meseleleri oluyor.  Kendi zaviyemizden baktığımızda Kerem Kınık’ın daha önce istifa etmeliydi konusunda belki bir zamanı vardı. Bilmeden yorum yapmak istemem, demek ki zaman bu zamanmış ve öyle karar alınmış” diye konuştu.

1ha

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