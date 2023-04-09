Milletvekili Adayı Çopuroğlu, “1’nci sıra ile 10’ncu sıra arasında hiçbir fark yok”

Çopuroğlu ayrıca, “Kayseri listemiz çok güçlü bir listeye dönüşmüş vaziyette. Listemizin 1’nci sırası ile 10’uncu sırası arasında bizim açımızdan bir fark yok. Hepsinin kazanabilecek adaylar olduğunu düşünüyoruz. Hepsinin de canla ve şevkle çalıştığını göreceksiniz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine sayılı günler kala siyasi partilerde adaylık listeleri belli oldu. Listeler daha açıklanmadan listeler üzerinde birçok spekülasyonlar yapıldığını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu, “Farklı zamanlarda farklı listeler açıklanıyordu. Biz son dakikaya kadar bu konuda hassasiyet gösterdik. Listeyle alakalı herhangi bir yorum yapmadık çünkü insanların kendi özgür iradeleri ile yapmak istedikleri görmek istedikleri listeler vardı. Seçim işleri başkanımız Yüksek Seçim Kuruluna teslim ettiği liste basına düşmüş vaziyette. Şimdiden hayırlı olsun. Güçlü bir birinci sıramız var, Dünya’da hatırı sayılı işlere imza atmış bir Millî Savunma Bakanımız var. Kayseri listemiz çok güçlü bir listeye dönüşmüş vaziyette. Listemizin 1’nci sırası ile 10’uncu sırası arasında bizim açımızdan bir fark yok. Hepsinin kazanabilecek adaylar olduğunu düşünüyoruz. Hepsinin de canla ve şevkle çalıştığını göreceksiniz. Saha da gümbür gümbür çalışmalara AK Parti Kayseri İl Teşkilatı olarak şahit oldunuz inşallah bu liste ile beraberde aynısına şahit olacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun Allah’ın izniyle 14 Mayıs akşamı da bu konuşmayı büyük bir çoğunlukla yaparak hem Cumhurbaşkanımızı büyük bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçtirmek hem de büyük bir çoğunlukla meclisteki sandalye sayımızı artırarak tekrar iktidara geleceğimizin habercisi olduğunu şimdiden beyan etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

‘BİZİM BİRİNCİ VAZİFEMİZ ÇALIŞMAK’

AK Parti Kayseri Milletvekili adayı listesinde 3’üncü sırada yer alan Çopuroğlu, adaylık için herhangi bir müracaatta bulunmadığını, genel merkez tarafından bu kararın verildiğini söyledi. Çopuroğlu, “Ben herhangi bir yere müracaata bulunmadığımı, süreçle alakalı bir yerde talipli olmadığımı söyledim. Burada teşkilatta, genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımız böyle uygun gördü. Cumhurbaşkanımızın uygun görmesinden büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz ama bu bizim yükümüzü biraz daha ağırlaştırmış vaziyette. Arkadaşları ve bizleri artık daha çok, daha tempolu, daha inovatif işlerde göreceğiz. Kayseri tabiriyle birbirine tutkun bir teşkilat var. Kayseri’de özellikle 17 belediyemizin 17’si de birbirine tutkun dolayısıyla muhteşem bir çalışma tutkusu bizi bekliyor. Ramazan ayındayız bunu biraz daha hızlı yapmak zorundayız. Sabahlara kadar çalışmalarımız devam edecek. Bizim birinci vazifemiz çalışmak” ifadelerini kulandı.

‘BİZDE ŞİMDİYE KADAR HİÇ GÜRÜLTÜ PATIRTI OLMADI’

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda boşalan koltuğa kimin geçeceğinin henüz belli olmadığını dile getiren Çopuroğlu, “İl Başkanlığıyla alakalı ben şu anda sorumluluk alanımı devrediyorum. Genel merkezimiz ve teşkilat başkanlığımız hangi arkadaşımızı işaret ederse o geçer bu onların vereceği karar. Tabi bizde kanaatimizi söyleyeceğiz. Bizde şimdiye kadar hiç gürültü patırtı olmadı, bundan sonra olacağını da düşünmüyorum” diye konuştu.