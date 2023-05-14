Milletvekili Adayı Çopuroğlu, oyunu kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanma süreci başladı. Kayseri milletvekili adayları ve protokol de oy kullanacakları okullara giderek sandıklarda tercihini yaptı.

AK Parti Kayseri 3. Sıra Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu, Şehit Cennet Yiğit İmamhatip Ortaokulunda oy kullandı. Oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa giren Çopuroğlu, oy pusulası ve zarfını alarak kabinde oyunu kullandı.



Kayseri ve Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00’a kadar devam edecek. 17.00’dan itibaren oyların sayılmasına başlanacak. Sonuçların gece saatlerinde belli olması bekleniyor.