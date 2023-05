Milletvekili Adayı İncetoprak: “Besicilikle alakalı entegre bir tesis kurulsun diye altyapı çalışmaları hazırladım”

MHP Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Baki Ersoy ve MHP 3. Sıra Milletvekili Adayı Adnan İncetoprak, Kayseradar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında 'Gündem Kayseri' programına konuk oldu. Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını cevaplayan Adnan İncetoprak, altın, dolar ve güncel piyasalarda hükümetin uyguladığı politikanın esnaf adına uyumlu olduğunu açıkladı. İncetoprak, “Şu an hükümetin uyguladığı politika gerçekten esnaf adına çok ılımlı ve uyumlu gidiyor. Bunu da baskı altında tutacaklar çünkü bundan sonra, daha önceki, seçimlerde biliyorsunuz seçim startına girildiğinde altın döviz fırlardı ama bunları geçtiğimiz seçimde de yaşamamıştık, bundan sonra da yaşamayız. Sanayicimizi ilgilendiren doların baskılanmasıyla alakalı bir durum var onu da normal seviyeye hükümet olarak getirilebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bundan sonraki süreçte de çok olağanüstü bir yükseliş yaşanmaz büyük bir ihtimalle. Bunun için her türlü tedbir alınıyor, çalışmalar zeminler her türlü kaynaklar hazırlanıyor. Bundan sonra vatandaşımız, esnafımız rahatça ticaretini yapabilecek. Çarşıda gurbetçi sezonu gibi bir iş var. Bunu sarraflar için söylemiyorum bütün esnafta var. Gerçekten çarşıda, pazarda işine temiz bakan, müşterisine saygılı davranan, çeşidini takip eden, esnaf olarak hep şunu derdik, 'iş yok' Eğer iş yoksa kişi kendini kontrol etmeli. Kendinde iş yoktur” şeklinde konuştu.

‘SORUNLARI ÇÖZEMEYECEKSEK VEKİL OLMAMIZA, BİR YER İŞGAL ETMEMİZE GEREK YOK’

Kayseri’ye besicilikle alakalı çok büyük bir entegre tesis kurulması için altyapı çalışmaları hazırladığını dile getiren İncetoprak, “19 aylık il başkanlığı dönemimde gelen tüm misafir ve ziyaretçilerime iki şeyi çok kurguladım. Biz üretmezsek, üretemezsek hiçbir yere gidemeyeceğimizi anlattım. Onun için tarım ve hayvancılığın üzerinde çok durdum. Allaha şükürler olsun ki ilçede Aspir ekilmedik hiçbir alan bırakmadım. Tohum desteği yaptım, paralarını ödedim. Pastırmanın, sucuğun cennetinde yaşıyoruz, memleketimizin en önemli ürünü ama biz eti dışarıdan alıyoruz. Bu beni çok üzüyor. Karpuzatan’daki abilerimiz çağırdım, pastırma sucuk işiyle uğraşan kardeşlerimi çağırdım, marka olan insanları çağırdım, sektörün kendi aralarında kurdukları bir derneğin olmadığını gördüm. Bununla alakalı bir çalışma başlattım. Pınarbaşı Belediye başkanımızla da konuyu paylaştım, Kayserimize çok büyük hayvanla alakalı çiftlikle alakalı entegre bir tesis kuralım diye altyapı çalışmalarını hazırladım. Şirketle alakalı görüşmeleri yaptım. Allah nasip ederse bu hayalimi bu şehirde gerçekleştireceğim. Bu şehirde vekil seçilirsek 4 meslek komitesi var. Bunlardan komiteleri ile alakalı şehirde en büyük meselesi neyse bunlardan 2-3 tane dosya isteyeceğim. Bizim her konuyu bilme şansımız yok, bu komite başkanlarının hazırladığı dosyaları vekillerime dağıtacağım. Bu ev ödevimiz, bizim şehre bir borcumuz. Biz bu dosyaları Ankara’da çözüp gelemeyeceksek bizim oralarda vekil olmamıza, bir yer işgal etmemize gerek yok” ifadelerini kullandı.