Milletvekili Adayı İncetoprak, oyunu kullandı

 Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili adayı Adnan İncetoprak, oyunu Mustafa Yazar İlköğretim Okulu'nda kullandı. 

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  • 14.05.2023 16:10
  • Güncelleme: 14.05.2023 16:10
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Milletvekili Adayı İncetoprak, oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma süreci saat 08.00 itibariyle başladı. Kayseri milletvekili adayları ve protokol de oy kullanacakları okullara giderek sandıklarda tercihini yaptı. 
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili adayı Adnan İncetoprak, oyunu torunu Asel İncetoprak ile Mustafa Yazar İlköğretim Okulu’nda kullandı. Sandığın bulunduğu sınıfa giren İncetoprak, oy pusulası ve zarfını alarak kabinde oyunu kullandı. İncetoprak, kabinde kullandığı oyu zarfa koyarak sandığa atması için torunu Asel İncetoprak’a verdi.
Kayseri ve Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00’a kadar devam edecek. Daha sonra oylar sayılacak. Sonuçların gece saatlerinde belli olması bekleniyor.

1ha

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