Milletvekili adayı Özsoy Sarıoğlan' da
Sarıoğlan'da çalışmalarını sürdüren Sayın Bayar Özsoy köylülerle buluştu
- 26.04.2023 15:47
- Güncelleme: 26.04.2023 15:47
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Sarıoğlan'a çıkartma yapan Ak parti 5. sıra Milletvekili adayı Sayın Bayar Özsoy şöyle konuştu:Şahruh Köprüsü, Palas Ulu Camiisi, Tuzla Gölü ile Kayserimizin güzide ilçesi Sarıoğlan’dayız. Bizleri güleryüzle karşılayan hemşehrilerimizle bir araya gelerek önce dualarını sonrasında yaklaşan seçimler için desteklerini istedik. Sarıoğlan’ın kararı net; Doğru adamla, doğru adımlarla yola devam. Teşekkürler Sarıoğlan…
1ha
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