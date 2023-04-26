Milletvekili adayı Özsoy Sarıoğlan' da

Sarıoğlan'a çıkartma yapan Ak parti 5. sıra Milletvekili adayı Sayın Bayar Özsoy şöyle konuştu:Şahruh Köprüsü, Palas Ulu Camiisi, Tuzla Gölü ile Kayserimizin güzide ilçesi Sarıoğlan’dayız. Bizleri güleryüzle karşılayan hemşehrilerimizle bir araya gelerek önce dualarını sonrasında yaklaşan seçimler için desteklerini istedik. Sarıoğlan’ın kararı net; Doğru adamla, doğru adımlarla yola devam. Teşekkürler Sarıoğlan…