Milletvekili Adayı Timuçin: “Kayseri’yi Cumhur İttifakı ile 10-0 alacağız”

AK Parti Kayseri 7. Sıra Milletvekili adayı Emine Timuçin, Kayseradar ve Radyoradar ortak yayınında ‘Konuşacaklarımız Var’ programına konuk oldu. Sunucular Salih Zeki Çetin ve Melih Kamış’ın sorularını cevaplayan Timuçin, seçim çalışmalarını anlattı. Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Timuçin, “Milletvekili adaylarımızla hem esnaf ziyareti hem de ilçe ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Saha güzel, adaylarımıza, Cumhurbaşkanımıza teveccüh güzel. Milletvekili adaylarımızın girdiğimiz her alanda sahada çalışırken kabulünü görmek mutlu ediyor. Güzel bir listemiz var. Bizler bir derdimiz var diye yola çıktık. Cumhurbaşkanımızın bir derdi var diyoruz, onun derdi bizim derdimiz, memleket derdi, millet derdi yani milletine sahip çıkarsanız her ne olursa olsun biz partiler üstü, milletine hizmetkar olmaya gelen bir lider diyoruz. O yüzden kimseyi ayrıştırmadan farklı bir zihniyet gözetmeden bu partiyi kurduk ve devam ettiriyoruz. Bundan da gurur duyuyorum. Yürekten söylüyorum saha da geziyoruz, inşallah Cumhur ittifakı ile 10-0 alacağız diyorum” şeklinde konuştu.

Şu an AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinin devam ettiğini de belirten Timuçin, “Biz aday adaylığımızı ilan ettiğimizde listeye kadar istifamızın söz konusu olmadığını söylemişlerdi genel merkezden. Biz genel merkeze bağlı hareket ediyoruz. Listelere girersek istifamız söz konusuydu ama listelere girdik, aday tanıtımı için Ankara’ya programa gittiğimizde istifamızı verelim mi gibi bir durum oldu. Ama istifa ettirmediler. Almadılar istifalarımızı. ‘Seçilip mazbatayı alana kadar görevinizi devam ettireceksiniz’ dediler” ifadelerini kulandı.

‘KADINLARA VE KIZ ÇOCUKLARINA YAPILAN YATIRIM REKLAMIN EN GÜZELİ’

AK Parti’nin iktidara geldiği günden beri kadınlara yönelik birçok çalışması olduğunu dile getiren Timuçin, kendisinin de vekil seçilmesi halinde kadınlar hakkında yapacağı çalışmalardan bahsetti. Timuçin, “Cumhurbaşkanımızda söyledi, AK Parti ilk kurulurken kadınlarla birlikte parti teşkilatını kurdu. AK Parti iktidara geldiği günden itibaren de kadınların birçok alanda iyileştirme, düzenlemeleri, iş kanunundan tutun eşit işe, eşit ücretle başladı. 20 yıldır saymakla bitiremeyeceğiz kadar kadınlara yönelik çalışmalar yapıldı. En son geldiğimizde bizler Kayseri özelinde Kadın kooperatifleri ile kadın girişimcilerimizin artması, ekonomiye kadınların ürettikleriyle katkı sağlamaları, onların sürdürülebilirliğini sağlamak. Yani biz bir yol katettik. Kadın emeği programları yaptık, kadınlarımızı ilçe ilçe gezdik. Yapıkları ürünleri gün yüzüne çıkarmaya gayret ettik. Bunların meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz, kooperatifteler kuruldu. Ben bu kooperatiflerin devamlılığını, sürdürülebilirliğini sağlamak, her gittiğim ilçede kooperatifleri bu anlamda destek vermek istiyorum. Her gittiğimiz yerde üretmekten ziyade Pazar yerini oluşturmaya gayret ediyoruz. İnşallah bunu bakanlıkta mecliste taşıyıp yurt dışındaki sadece yerel de Kayseri’de değil, Kayseri’yi önce Türkiye’ye sonra yurt dışına tanıtmak. Kadınlara ve kız çocuklarına yapılan yatırım reklamın en güzeli oluyor. Onlar kalkınırsa, onlar mutlu olursa halk da mutlu olur, aile mutlu olur” diye konuştu.