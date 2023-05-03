Milletvekili Adayı Yücel: 'Bu hükümet gelirken bir çay, bir simit hesabı yapmıştı'

 İYİ Parti Kayseri 5. Sıra Milletvekili Adayı Kazım Yücel, sadece seçim çalışmaları için sahaya çıkmadıklarını 4-5 yıldır sahada olduklarını söyledi. Yücel, 'Herkes değişimden yana

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  • 03.05.2023 20:01
  • Güncelleme: 03.05.2023 20:01
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Milletvekili Adayı Yücel: 'Bu hükümet gelirken bir çay, bir simit hesabı yapmıştı'

Bu hükümet gelirken bir çay, bir simit hesabı yapmıştı. Bugün de ben patatesin fiyatına baktığımda, patatesin kilosu 30 lira. 2 kilo patatesle bir yemek yapılır. 4 kişilik bir aile patates yemeği tüketse bir öğünde 100 TL yapar. Öğlen de patates yemeği yerse 300 TL yapar. Bunu 30’la çarptığınızda 9 bin TL yapar. Asgari ücretin üzerinde” dedi. 

İYİ Parti Kayseri 5. Sıra Milletvekili Adayı Kazım Yücel, KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınında Salih Zeki Çetin’in moderatörlüğünde ‘Seçim Hattı’ programına konuk oldu. İYİ Parti’nin seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Yücel, sadece seçim çalışmaları için sahaya çıkmadıklarını 4-5 yıldır sahada olduklarını kaydetti. Yücel, “Bizler 4-5 yıldır sahadayız. Seçim esnasında sahaya çıkmış bir parti değiliz. Sahayı çok iyi biliyoruz, vatandaşlarda bizi çok iyi biliyor. Herkes değişimden yana. Bu hükümet gelirken bir çay, bir simit hesabı yapmıştı. Bugünde ben patatesin fiyatına baktığımda, patatesin kilosu 30 lira. 2 kilo patatesle bir yemek yapılır. 4 kişilik bir aile patates yemeği tüketse bir öğünde 100 TL yapar. Öğlen de patates yemeği yerse 300 TL yapar. Bunu 30’la çarptığınızda 9 bin TL yapar. Asgari ücretin üzerinde. Ülkemizde yetişen bir ürünün 30 TL’ye satılması, vatandaşın alamaması, vatandaşın hükümete tepkisi bizim bir şey söylememize gerek dahi bırakmadan artık değişim diyor vatandaş. Daha öncelerde vatandaşlar asgari ücretle Pazar ihtiyacını giderebiliyordu. Ama bugünün şartlarında asgari ücreti pazarı çok lüks bir yer olarak görmüş ve vatandaş bir iki ürün alarak evine gidiyor. Vatandaş pazardaki fiyatların çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Pazarın fiyatları şu anda asgari ücretlinin alım yapabileceği boyutta değil. Kocasinan bölgesi geniş bir tarım alanına sahip buralarda üretim yapılması lazım. Bölgemiz üretmeye çok müsait. Üretmeyen bir şehir olduk. Daha önceki seçim sathında bizim Kocasinan bölgesinde tarımla ilgili seçim çalışmalarımız olmuştu. Bunların hiçbiri hayata geçmedi. Artık üreten bir şehir haline dönüşmeliyiz. İşsizliğin hat safhada olduğu tarıma yönelip işsizliğin giderileceği, hayvancılığın artırılacağı bir bölgede olduğumuzu düşünüyorum. Hükümet veya yerel belediyeler hiçbir teşvik vermedi. Hiçbir destek vermedi. Pazarda da kafelerde de fiyatlar yüksek. Vatandaş fiyatlardan şikayetçi. Seçimlerin ilk turda biteceğini biliyorum, görüyorum. İl kez oy kullanacak 7 milyon gencin yüzde 80’i bu iktidarın bir an önce gitmesinden yana oy kullanacaklarını görüyorum. Kayseri’nin bu değişime önderlik edeceğini düşünüyorum. Hükümet her an bir atraksiyon yapabilir” şeklinde konuştu.

1ha

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