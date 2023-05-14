Milletvekili Adayı Yücel, oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma süreci saat 08.00 itibariyle başladı. Kayseri milletvekili adayları ve protokol de oy kullanacakları okullara giderek sandıklarda tercihini yaptı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adayı Kazım Yücel, Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesinde oy kullandı. Sandığın bulunduğu sınıfa giren Yücel, oy pusulası ve zarfını alarak kabinde oyunu kullandı.

Kayseri ve Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00’a kadar devam edecek. Daha sonra oylar sayılacak. Sonuçların gece saatlerinde belli olması bekleniyor.