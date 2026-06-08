Milletvekili Akar '40 yıldan beri başımıza bela olan PKK'dan, YPG'den asil milletimizi kurtardık'

Kayseri Sivaslılar Fedarasyonu Olağanüstü Kongresi, Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kongreye, TBMM Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Murad Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti temsilcileri, Sivaslılar Fedarasyonu delegeleri, Sivaslılar dernekleri üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, “Kayseri'mizin, Sivas'ımızın; sanatta, sporda, ticarette, sanayide, eğitimde, sağlıkta ileri gitmesi için bir sivil toplum örgütünün yapabileceği ne varsa hepsini yaptı, yapıyor. Sağ olsun, var olsun. İsa Bey'i alkışlıyoruz, sağ olsun. Yüreklendirin, destekleyin, unutmayın. Bizler, 2500 yıllık büyük Türk Hakanlığı'nın en son halkası olan Cumhuriyet'in insanlarıyız. Biz bugüne kadar bütün medeniyetimiz, bütün uygarlığımız hiç kimsenin dinine, mezhebine, ırkına, köküne bakmaksızın saygıyla bir ve beraber oldu. Ve bugün çağımızda karşılaştığımız, başta terör olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı elimizden ne gelirse ne varsa yaptık, yapıyoruz. Allah'a çok şükür, 40 yıldan beri başımıza bela olan PKK'dan, YPG'den asil milletimizi kurtardık, bundan sonra çok daha müreffeh, çok daha güvenli yaşamımızı sürdüreceğiz. Bu noktada, bu noktaya gelmesi için hayatlarını feda eden, öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bütün şehitlerimizi saygıyla, hürmetle anıyorum. Kayseri-Sivas kardeş, tek yumruk, tek yürek. Ve inşallah bu şekliyle çocuklarımızla beraber, nüfusumuzla beraber uluslararası ortamda saygın ve seçkin yerimizi alacağız. Bugüne kadar yapılan çalışmalar çok önemli. İnşallah bundan sonra yapacağımız çalışmalarla çok daha ileriye gideceğiz. Buna milletimiz layık, sizler layıksınız. Birliğimiz beraberliğimiz esas” ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek ise “Daha çok genç bir kaymakamken Sivas'ta görev yapma imkanı buldum. Sivas, Akıncılar ilçesinde kaymakamdım. O günden beri Sivas'la hep yakın bir ilişkimiz oldu. Son görev yerim olan Kayseri Valiliğinde de Sivaslıların bizi kucaklamasıyla karşılaştık. Dolayısıyla, Sivas'a karşı ayrı bir sevdam olduğunu da söylemek isterim.” diye konuştu.