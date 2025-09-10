Milletvekili Akar 'İsrail'in düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz'

İsrail'in Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı kınadığı belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "İsrail’in Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırı ile barış süreci sabotaja uğramış, dostumuz ve kardeşimiz Katar’ın egemenliği ihlal edilmiş, uluslararası hukuk alenen çiğnenmiş, diplomatik ahlak ve değerler yok edilmiştir. Artık bir an dahi kaybetmeden uluslararası toplum derhal somut ve etkili tedbir almaya göreve. Türkiye’nin amacı bölgede diyalog, barış ve istikrar. Türkiye dostu ve kardeşi Katar’ın daima yanındadır" ifadelerini kullandı.