Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kopenhag’da gerçekleştirilen AB toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Akar, Kıbrıs meselesinin kalıcı çözümünün Rum tarafınca engellendiğini, Türkiye’nin sorunları diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu belirtti. Milletvekili Akar, “Kıbrıs meselesi bir işgal sorunu değildir. Rum tarafı 1963’te bölünmeye başlamıştır. 1974’deki meşru müdahale, Rum teröristlerin Kıbrıs Türklerine yönelik etnik temizlik girişimlerini durdurmak için yapılmıştır. Barış Harekatı’ndan bu yana her hangi bir olay yaşanmamıştır. Kalıcı çözüm, Rum tarafınca engellenmiştir. 2004’de BM Annan Planını’nı reddetmiş, 2017’de Crans-Montana’daki barış görüşmelerinden çekilmişlerdir. Kıbrıs Türklerine yönelik tehdit sürdüğü için Türk Silahlı Kuvvetleri 1960 Anlaşmaları çerçevesinde garantör güç olarak adada varlığını sürdürmektedir. Son olarak; Türkiye her zaman tüm sorunların diyalog yoluyla çözümünden yanadır” ifadelerinde bulundu.