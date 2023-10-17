Milletvekili Akar, “Mehmetçik kahramanlık ve fedakarlıkla terörle mücadele etmeye devam edecek”

. YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Adları ne olursa olsun, kim destek verirse versin Mehmetçik kahramanlık ve fedakarlıkla terörle mücadele etmeye devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı bırakılmayacak. Bu mücadelede komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Tek amacımız ülkemizin güvenliği. Önemli bir hususta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde uluslararası hukuka aykırı silah, araç, gereç, mühimmat bulunmamaktadır. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Teröristlerin çöküş içerisinde olduğunu bizzat elebaşları itiraf etmekte. Bu nedenle geldiğimiz bu safhada teröristler için 2 yol var. Bunlardan birincisi adalete teslim olmak. İkincisi de bulundukları yerlerde gömülmek, yok olmak. Suriye'nin kuzeyinde YPG diye bir şey icat ettiler. YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Adları ne olursa olsun, kim destek verirse versin Mehmetçik kahramanlık ve fedakarlıkla terörle mücadele etmeye devam edecek. Mehmetçiğin yaptığı öyle fedakarlıklar var ki, yine bu harekatların birinde yaralanan askerlerimiz vardı, onları hastanede ziyarete gittik. Buradaki doktorların şikayeti şuydu; ‘buradaki askerlerin tedavilerini bitirdik, evlerine istirahate gönderiyoruz fakat gitmek istemiyorlar. Arkadaşlarımız operasyondayken biz eve gitmeyiz’ dediler. İşte Atatürk’ün yüreği seninkinden daha temiz askere rast gelinmemiştir dediği asker bu asker” ifadelerine yer verdi.