Milletvekili Akar, Milli Savunma Komisyonu Başkanı oldu

14 Mayıs seçimleri öncesi eski Kabinede yer alan bakanlar AK Parti'den milletvekili seçilmişti. Meclis'e girerek yeni kabinede yer almayan isimlere TBMM'de yeni görevler verildi.

TBMM İhtisas Komisyonları Başkanları belli oldu. Kayseri Milletvekili olan önceki kabine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Komisyonu Başkanı seçildi.

Diğer önceki dönem bakanlar şu komisyonlarda görev aldı; Adil Karaismailoğlu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Murat Kurum Çevre Komisyonu, Fuat Oktay Dışişleri Komisyonu, Süleyman Soylu İçişleri Komisyonu, Derya Yanık İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Mahmut Özer Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, , Mehmet Muş Plan ve Bütçe Komisyonu, Vedat Bilgin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Mustafa Varank Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Vahit Kirişci de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu.