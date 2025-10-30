Milletvekili Akar ve Böhürler'den Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret

  • Haberler
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Sayın Hulusi Akar, Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Ayşe Böhürler, Kayseri Vali Yardımcısı Sayın Ömer Tekeş ve AK Parti İl Başkanı Sayın Hüseyin Okandan, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ile danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında yerinde bilgi alındı. Sayın Hulusi Akar, Yeşilay’a üye olarak kurumsal mücadelemize destek verdi. Üyelik rozeti, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi tarafından takdim edildi.

Yeşilay Kayseri Şubesi olarak, sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir toplum inşa etme yolundaki çalışmalarımıza verilen bu kıymetli destekten dolayı Sayın Akar ve tüm protokol üyelerine teşekkür ederiz.

Haber Merkezi

