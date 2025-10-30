Milletvekili Akar ve Böhürler'den Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret

Ziyaret kapsamında, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ile danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında yerinde bilgi alındı. Sayın Hulusi Akar, Yeşilay’a üye olarak kurumsal mücadelemize destek verdi. Üyelik rozeti, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi tarafından takdim edildi.

Yeşilay Kayseri Şubesi olarak, sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir toplum inşa etme yolundaki çalışmalarımıza verilen bu kıymetli destekten dolayı Sayın Akar ve tüm protokol üyelerine teşekkür ederiz.