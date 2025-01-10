Milletvekili Akar, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar , Anadolu Ajansı’nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Terörsüz Türkiye için Azimliyiz, kararlıyız çok şükür buna da muktediriz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz aralıksız devam edecek. Diğer taraftan, bağımsız egemen ve demokratik bir Suriye ile iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde hak ve menfaatlerimizi koruyacak şekilde işbirliğimizi sürdüreceğiz. Anadolu Ajansı’nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak değerlendirmelerde bulunduk" dedi.