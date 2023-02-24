Milletvekili Arık'tan deprem mağduriyeti üzerinden siyaset

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki izlenimlerini anlattı. CHP Kayseri Milletvekili Arık, bölgeye 48 saat boyunca destek gitmediğini iddia ederek vatandaşların enkaz altında yardım çığlıklarını duyduğunu ve bu durumdan oldukça etkilendiğini ifade etti.

“YAŞANAN ACININ, ÇARESİZLİĞİ TARİFİ YOK”

CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir toplantıda yaptığı konuşmasında, “Depremlerde yitirdiğimiz yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. On binlerce insanımızı kaybettiğimiz büyük bir acı yaşadık. Allah tekrarını yaşatmasın. Depremden sonra örgüt olarak topladığımız yardımlarla depremzedelerin yaralarını sarabilmek için ilk olarak Hatay’a, ardından Elbistan’a gittik. Yaşanan acının, çaresizliğin tarifi yok. Bu yaranın sarılması çok zor. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Deprem bölgesinden döndükten sonra da ilimizde bulunan depremzedelere yardımcı olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla depremzedelerimizin sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili olarak herkes bize ulaşabilir. Gücümüz yettiği kadar çözebildiğimiz sorunları çözüyor, çözemediğimiz noktada ilgili kurumlarla iletişime geçerek sorunların çözümü için elimizden gele tüm gayreti gösteriyoruz. Depremzedelerin yardımına koşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Millet olarak büyük bir dayanışma ortaya koyduk. Depremin ardından tüm örgütlerimiz, milletvekillerimiz seferber oldu” ifadelerini kullandı.

“BÖLGEYE 48 SAAT SONRA ULAŞILDI”

CHP’li Çetin Arık, bölgeye 48 saat sonra destek gittiğini iddia ederek, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim tekrarını yaşatmasın. 6 Şubat’ta sabahın ilk ışıklarında ben, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile deprem bölgesine, memleketimize komşu olması münasebetiyle de Kahramanmaraş bölgemize hareket ettik. Yola çıktığımızda hava şartları zorlayıcıydı. 2’nci depremin de Elbistan’da olduğunu öğrenince Kahramanmaraş’tan, Elbistan’a doğru yola çıktık. Bu sırada da sık sık hava şartları sebebiyle uyarılarda bulunduk; Karayolları buraya yönelsin dedik. Enkazları görünce kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Yardım çığlıklarını duydukça üzüldüm ve orada birkaç vatandaş ile Kayseri’den gelen gönüllüler dışında kimse yoktu. Orada arama kurtarma ekipleri, ekipman yoktu. Çaresizce feryat eden vatandaşlar vardı. Enkazda bekleyen 13 yaşında bir kardeşimiz vardı ablası, annesi ve babası enkazda kalmış. ‘Bir vinç gönderebilir misiniz’ diyor. Başka bir enkaza gittik 2 tane ücretli öğretmen göçük başında arkadaşları ve ailesini bekliyor, bizi kurtarın diyor. Orada Kayseri’den gelen gönüllülerimizle birlikte ben enkazdan Hatice öğretmeni çıkardım. Hekim olarak ilk müdahalesini yapıp acil servise götürdüm. Şartlar zordu. İktidar mensuplarının ekran karşısına geçip bütün enkaz bölgesine ulaştık dedikten 48 saat sonra alana gidildi. Bir taraftan iktidar mensupları ekran karşısına geçiyor bunu söylüyor ancak diğer taraftan çaresizce bizi kurtarın diye bekleyen vatandaşlara şahitlik ettik. İlk 48 saatte iktidar nerede diye çırpınan vatandaşları gördüm. Orada Aksaray Valisinin çaresizliğine şahit oldum, gerçekten gayretli biri ancak imkan yok. O bölgede hükümetin olmadığını ve devlet yetkililerinin ulaşamadığına şahitlik ettim. 48 saat boyunca Elbistan bölgesine ulaşılamadı” diye konuştu.

“2 GÜN BOYUNCA TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANMADI”

Depremin ilk 2 günü talep olmasına rağmen ihtiyaçların karşılanmadığını iddia eden Arık, “O kadar çaresiz kaldım ki ilk 2 gün orada ekmek, su, elektrik, tuvalet yoktu. Çaresizce Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı aradım. Buraya en yakın sizsiniz ilk defa sizden bir talepte bulunuyorum; buraya ekmek gönderin su gönderin dedim. Maalesef sayın başkandan bir cevap alamadım. Yalnızca talep her yerden var dedi. Ertesi gün gördüm ki Melikgazi Belediyesi mescit gönderdi. Ona da ihtiyacımız vardı ancak bizim ekmek ve suya çok ihtiyacımız vardı. Depremden sonra Sarız’a geldim ve kamu binalarının yaklaşık yüzde 95’i depremden dolayı çürük raporu aldı. Ancak binalar boşaltılmamış. Kalkınmayı Sarız’dan yapacağız diyen iktidar benim ilçemi çürütmüş. Sayın Büyükkılıç Sarız’daki olayı küçümsemeye çalışıyor, 3-5 bina yıkıldı diyor. Burada büyük bir afet yaşandı can kaybımız yok demiyor. Kayseri Valimiz büyük bir özveriyle afet bölgesinde çalışıyor ama Kayseri’de terkedilmiş durumda. Kayseri’deki durum nedir bir açıklama göremiyoruz” şeklinde konuştu.