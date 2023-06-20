Milletvekili Arıkan'dan asgari ücret zammına tepki

Asgari ücrete gelen ara zammı eleştiren SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 'Bu oran ile övünmek, kaşıkla yedirip, sapıyla göz çıkarmaktır' dedi. 

PAYLAŞ
  • 20.06.2023 22:37
  • Güncelleme: 20.06.2023 22:37
  • 60
Milletvekili Arıkan'dan asgari ücret zammına tepki

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı 3. Toplantı sonunda asgari ücret ara zam oranı açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi.

Yeni asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, yeni rakamı yeterli bulmadı. Asgari ücretlinin geçinemediğini savunan Arıkan açıklamasında, "Asgari ücret net 11.402 TL oldu. Net olan tek şey, asgari ücretlinin geçinemediği! Yapılan yüzde 34 zam, daha asgari ücretlinin cebine girmeden eriyor. Bu oran ile övünmek ‘kaşıkla yedirip, sapıyla göz çıkarmaktır" ifadelerine yer verdi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'li Özdemir: 'Kayseri'nin ulaşımla ilgili haklı beklentileri var'

MHP’li Özdemir: “Kayseri’nin ulaşımla ilgili haklı beklentileri var”

Fuar ziyaretinde depremzede esnaftan Başkan Büyükkılıç'a: 'Sizleri hep örnek gösterdik'

Fuar ziyaretinde depremzede esnaftan Başkan Büyükkılıç'a: 'Sizleri hep örnek gösterdik'

MHP'li Özdemir, Kayseri'nin sorunlarını Türkiye gündemine taşıdı

MHP'li Özdemir, Kayseri'nin sorunlarını Türkiye gündemine taşıdı

ERÜ ile Coursera Online Eğitim Platformu arasında iş birliği protokolü imzalandı

ERÜ ile Coursera Online Eğitim Platformu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Büyükkılıç, Kadın Kooperatifleri Fuarını ziyaret etti, eşine çanta aldı

Büyükkılıç, Kadın Kooperatifleri Fuarını ziyaret etti, eşine çanta aldı

Bina yöneticisinin güldüren isyanı: 'Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız'

Bina yöneticisinin güldüren isyanı: 'Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız'

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Felahiye Belediyesi müjdeyi verdi: Sıtmapınar kurumaktan kurtarıldı

Felahiye Belediyesi müjdeyi verdi: Sıtmapınar kurumaktan kurtarıldı

Milletvekili Arıkan'dan asgari ücret zammına tepki

Milletvekili Arıkan’dan asgari ücret zammına tepki

DAHA FAZLA
2022 yılı ilk 1000 ihracatçı firma listesinde Kayseri'den 16 firma

2022 yılı ilk 1000 ihracatçı firma listesinde Kayseri’den 16 firma

Kayseri'de gayrimenkul sektörünün umudu gurbetçiler

Kayseri’de gayrimenkul sektörünün umudu gurbetçiler

Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın ve dövizde düşüş yaşandı

Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın ve dövizde düşüş yaşandı

Yabancı gençler, Kayseri'nin yemeklerini yaptı

Yabancı gençler, Kayseri’nin yemeklerini yaptı

Cinsel saldırıda bulunan akrabasını öldüren S.A.: 'Tecavüze uğradım, dövüldüm, tehdit edildim'

Cinsel saldırıda bulunan akrabasını öldüren S.A.: “Tecavüze uğradım, dövüldüm, tehdit edildim”