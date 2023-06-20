Milletvekili Arıkan'dan asgari ücret zammını eleştirdi

Asgari ücrete gelen ara zammı eleştiren SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 'Bu oran ile övünmek, kaşıkla yedirip, sapıyla göz çıkarmaktır' dedi. 

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  • 20.06.2023 22:37
  • Güncelleme: 21.06.2023 10:25
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Milletvekili Arıkan'dan asgari ücret zammını eleştirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı 3. Toplantı sonunda asgari ücret ara zam oranı açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi.

Yeni asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, yeni rakamı yeterli bulmadı. Asgari ücretlinin geçinemediğini savunan Arıkan açıklamasında, "Asgari ücret net 11.402 TL oldu. Net olan tek şey, asgari ücretlinin geçinemediği! Yapılan yüzde 34 zam, daha asgari ücretlinin cebine girmeden eriyor. Bu oran ile övünmek ‘kaşıkla yedirip, sapıyla göz çıkarmaktır" ifadelerine yer verdi.

1ha

Kayseri Gündem
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