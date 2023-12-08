Milletvekili Arıkan, Ev Sahibi Kiracı Davalarını Meclise Taşıdı

Kiracı ve Ev Sahiplerinin problemlerinin araştırılması için verilen Grup önerisi üzerine TBMM Genel Kurulunda söz alan Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan gündelik politikalarla meselenin çözülemeyeceğine değindi.

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  • 08.12.2023 14:18
  • Güncelleme: 08.12.2023 14:18
Milletvekili Arıkan, Ev Sahibi Kiracı Davalarını Meclise Taşıdı

Türkiye bir yandan seçim atmosferine hazırlanırken bir yandan da zamlar gündemde. Vatandaş asgari ücret zammı görüşmelerine odaklandı. Asgari ücretin güncellenmesi ile konut kiralarındaki artış da yine gündeme gelecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kiracı ve ev sahiplerinin problemlerinin araştırılması için verilen grup önerisi üzerine genel Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan açıklamalarda bulundu.

Plansız Programsız Müdahaleler

Arıkan konuşmasında yapılan plansız ve programsız müdahalelere değindi: “Kiracı-Ev Sahibi arasında yaşanan ciddi sorunların temelinde tıpkı diğer sorunlarda olduğu gibi günü kurtarma gayretiyle plansız programsız müdahaleler bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün alım gücü düşüp kazançları ihtiyaçlarını karşılamaz hale gelince ister istemez kira yükü de büyük bir problem olarak karşılarına çıktı. Hükümet ise sorunun kaynağına inip çözüm üretmek yerine her zaman yaptığı gibi bu problemden kendime nasıl fayda sağlarım sorusuna cevap aradı. Bulduğu çözüm ise kira artışlarına sınırlama getirmek oldu. 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 iken kira artışları %25 ile sınırlandı.”

Bu Durum Hayatın Gerçeklerine Sırt Dönmekten Başka Bir Şey Değildir

Arıkan konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Kiracıya yardım etmek isteniyorsa -ki kesinlikle edilmelidir-, bunun yolu kira artışlarına sebep olan unsurlarla mücadele etmektir. Özellikle 1980 sonrası başlayan ve AK Parti hükümetleri süresinde artarak devam eden hatalı şehirleşme politikaları ülke topraklarının neredeyse %90’nı atıl hale getirirken kalan çok küçük bir alana her türlü problemi içinde barındıran devasa şehirler oluşturuldu.

“O bölgelerdeki rant dolayısıyla gayrimenkul fiyatları hayal edilemeyecek kadar artarken  üretilen konut fiyatları ve kiralar da bu doğrultuda yükseldi. Hükümetin problemi çözerken problemin kaynağına inmesi gerekirken üstteki sorunlara gündelik çözümler araması da problemi çözmek bir tarafa yeni problemlerin doğmasına sebep oldu. %25 kira artışı çözümü de içinden çıkılamaz yeni problemler ortaya çıkardı. Bizzat kendi yanlış politikalarının sonucu olarak ortaya çıkan probleme getirilen çözüm bir adamın karnına bıçağı saplayan birinin çıkan kanı durdurmak için yaranın üzerine elini bastırması gibidir.”

“İşsiz ve aç bıraktıkları milyonlara makarna ve kömür yardımı neyse kira artışını sınırlamak da aynıdır. Hem serbest piyasa denilecek hem belediye zabıtalarının pazarda narh koymaları gibi sınırlamalar getirilecek. Bu durum iş bilmezliğin, şaşkınlığın bir sonucudur. Gelin hep birlikte bu araştırma önergesine destek vererek sorunun kaynağına inelim ve ortak bir çözüm üretelim.”

Haber Merkezi

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