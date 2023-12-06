Milletvekili Arıkan, “Kayseri’nin kangren haline gelmiş sorunları var”

Bir metal yorgunluk söz konusu. Yeni yüzlere, heyecanlı isimlere ihtiyaç var. Özellikle büyükşehir belediyesinde bu ihtiyaç net bir şekilde gözüküyor. Kayseri’nin kangren haline gelmiş sorunları var. Son 5 yıla baktığımızda göze dokunur bir hizmet söz konusu değil” dedi.

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayını ‘Yol Açık’ programı Bir Haber Ajansı Ankara stüdyosuna katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Milletvekili Arıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın zamanında önceki dönem Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Bülent Ecevit’e ‘torunlarını sevsin’ dediği sözünü hatırlatarak, “1994 İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisiyim o zamanlar Memduh Büyükkılıç Refah Partisi İl Başkanı. 1995 seçimlerinde de milletvekili adayıydı. Bugün benim çocuğum üniversite son sınıfta Memduh abi hala Belediye Başkanı. Üzerimizde emeği olan bir abimiz. Sayın Erbakan 70’li yaşlara geldiğinde Memduh Ağabey, ‘artık, bırak, torunlarını sev’ demişti. Kendi cümlesi, Erbakan’a bu ifadeyi kullandı. Artık Kayseri’nin AK Partili belediyelerle vedalaşma dönemi geldi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı ifade ederek, kadrolarımızın önemli bir kısmında metal yorgunluğu var demişti. Bugün Kayseri’de bu net bir şekilde ortada. Güzel hizmetler yaptılar, güzel çalışmalar yapıyorlar. Onlarca eksik sayabilirim. Ama bu seçimde Saadet Partisi’nin Kayseri’deki çalışmalarında üzerinde duracağı husus teşekkür edip Kayseri’yi daha iyi yerlere getirebilecek, kadrolar Saadet Partisi’nde. Artık başkanlarımızın Kayseri için yapabileceği çok fazla bir şey kalmadı. Bir metal yorgunluk söz konusu. Yeni yüzlere, heyecanlı isimlere ihtiyaç var. Özellikle büyükşehir belediyesinde bu ihtiyaç net bir şekilde gözüküyor. Kayseri’nin kangren haline gelmiş sorunları var. Son 5 yıla baktığımızda göze dokunur bir hizmet söz konusu değil. Türkiye’de tartışma zemini sağlıklı bir şekilde oluşturulmadığı için bazen konuları gündeme getirmekte tereddüt ediyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki Camii inşaatını gündeme getirmek istiyorum ama linç yemekten korkuyorum” ifadelerini kullandı.

‘BÜTÜN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ ODAĞINA DEPREMİ KOYMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

Deprem konusunda Kayseri’deki yerel yöneticilerin çok ağır hareket ettiğini dile getiren Milletvekili Arıkan, “Hızlı treni artık TBMM’de herkes biliyor. Ulaştırma Bakanımız 2028 tarihini verdi. Ulaştırma Bakanımıza otobanla alakalı, hızlı trenle alakalı sorular sordum. Cevabı geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağım. Kayseri’deki fay haritasına ve ildeki hasarlı binalara ilişkin bir rapor talep ettik. Bunun içinde açıklama gelmedi henüz. Kayseri’de yüksek deprem riski olan yerlerden bir tanesi. Mahalli seçimler yaklaşıyor. Bütün belediye başkan adaylarının odağına depremi koyması gerektiğini düşünüyorum. Kayseri’deki çürük yapıların bir an önce yıkılıp yeni sağlam yapılara dönüştürülmesi gerekiyor. Adım adım yaklaşıyor bu deprem ve de olacak. Ama yerel yöneticilerin çok ağır davrandığı konusunda şikayetlerimizi de iletmiş olalım. Öte yandan Pınarbaşı’nda yapılacak bir dinamit fabrikası çok konuşuluyor. Oradaki sıkıntı şu, Çevre İzin ve Lisans Belgesi, Denetim ve (ÇED) Raporu talep edilmiyor. Onunla alakalı da bir soru önerisi verdik. Cevabı gelmedi henüz. Cevap geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.