Milletvekili Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, SP Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada ise, “Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz Mahmut Arıkan Genel Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kararın milletimiz, memleketimiz ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.