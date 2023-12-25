Milletvekili Aşkın Genç: “Kayseri’de en düşük evin kirası 10 bin lira, asgari ücretle nasıl geçinilebilir?”

Bu hayat pahalılığında 20 bin lirayla geçinmeleri mümkün mü bu insanların? Kayserimizde en düşük ev kirası 10 bin lira. Sırf 10 bin lirayı ev kirasına veren bu insanların evini geçindirmeleri, çocuklarını okutmaları mümkün mü? Kıymetli vatandaşlarımız, bu zorluğu çekmeyi hak etmiyorlar” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Aşkın Genç; TBMM’de yapmış olduğu konuşmada açıklanacak olan yeni asgari ücrete ilişkin partisi adına taleplerde bulundu.

Vekil Genç; yapmış olduğu konuşmada, “Asgari ücret konusundaki görüşmelere baktığımızda 16’yla 17 bin lira arası bir rakama geleceği konuşuluyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak; asgari ücretin en az 20 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu hayat pahalılığında 20 bin lirayla geçinmeleri mümkün mü bu insanların? Kayserimizde en düşük ev kirası 10 bin lira. Sırf 10 bin lirayı ev kirasına veren bu insanların evini geçindirmeleri, çocuklarını okutmaları mümkün mü? Kıymetli vatandaşlarımız, bu zorluğu çekmeyi hak etmiyorlar” dedi.