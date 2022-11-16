Milletvekili Ataş: Adalet ve Liyakat çağrısı yaptı!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'te işçilerin sesi oldu. Belediyelerde, karayollarında, tarım işletmelerinde, şeker fabrikalarında, PTT'de asli işleri yapan çalışanların, işçilerin kadro beklediğini ifade eden Ataş, ayrım gözetmeksizin, kamuda hizmet veren işçilerin tamamının hak kaybına uğratılmadan kadroya alınması gerektiğini söyledi.

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  • 16.11.2022 15:48
  • Güncelleme: 16.11.2022 15:48
Milletvekili Ataş: Adalet ve Liyakat çağrısı yaptı!

Diğer yandan Ataş, ülkede tarımı geliştirmek için en az 15 bin Ziraat Mühendisi ataması yapılması gerektiğine de dikkat çekerek, “Bu atamalar da mülakatla değil, liyakat esas alınarak merkezî sistemle yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

 

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çalışanların sorunlarını gündeme taşıdı. Atama ve kadro bekleyen vatandaşların sesi olan Milletvekili Ataş, kamuda çalışan ve 696 sayılı KHK’yle kamu kurumlarına ait şirketlere işçi statüsünde geçiş yapan işçilerin dört gözle kadroya alınmayı beklediğini vurguladı. 

İŞÇİLERİN TAMAMI HAK KAYBINA UĞRATILMADAN KADROYA ALINMALIDIR

Milletvekili Dursun Ataş, “2018’de yapılan düzenlemeyle danışmanlık hizmetlerinde, hastanelerin bilgi işlem bölümlerinde çalışanlar, çağrı merkezleri çalışanları kadroya alınmadı; Karayollarında müşavirlik hizmetlerinde çalışan teknik personel kapsam dışı bırakıldı, 14 bin çalışan taşeron firmada kaldı. Tarım İşletmelerinde 9.600 işçi, Şeker Fabrikalarındaki şirketlerde 3.500 işçi, PTT'de 17 bin işçi, Devlet Hava Meydanları İşletmelerinde yüzlerce işçi taşeron firmada çalışmaya devam ediyor. Belediyelerde asli işleri yapan belediye şirket çalışanı, işçiler, zabıta ve itfaiyeciler kadro bekliyor. Bu kapsamda, ayrım gözetmeksizin, kamuda hizmet veren işçilerin tamamı hak kaybına uğratılmadan kadroya alınmalıdır” dedi.

BÜYÜK FEDAKÂRLIKLARLA MEZUN OLAN GENÇLERİMİZ YA İŞ BULAMAMAKTA YA DA MESLEĞİ DIŞINDA İŞLERDE ÇALIŞMAKTADIR

Meclis’te ziraat mühendislerinin atama sorununu da gündeme taşıyan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ülkede tarımı geliştirmek için en az 15 bin ziraat mühendisi ataması yapılması gerektiğini kaydetti. Milletvekili Ataş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 2022 itibariyle ülkemizde 40 ziraat fakültesi, 120 binin üzerinde de ziraat mühendisi vardır. Bu 120 bin mezundan sadece 16 bini kamuda iş bulabilmiştir. Üstelik her yıl 5 binin üzerinde ziraat mühendisi daha mezun olmaktadır. Buna karşın, son üç yılda Tarım Bakanlığına 523, diğer kurumlara ise sadece 147 ziraat mühendisi alımı yapılmıştır; bu sayılar kurumların ihtiyacının çok altındadır. Ayrıca, pek çok kurum merkezî alımla değil, mülakatla alım yapmaktadır. Büyük fedakârlıklarla mezun olan gençlerimiz her yıl artan işsizlik ve kamuda alımın az olması nedeniyle ya iş bulamamakta ya da garson, vale, fabrika işçisi gibi mesleği dışında işlerde çalışmaktadır. Bunun önüne geçmek ve ülkede tarımı geliştirmek için en az 15 bin ziraat mühendisi ataması yapılmalı; bu atamalar mülakatla değil, liyakat esas alınarak merkezî sistemle yapılmalıdır.

Kurumsal Haber

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