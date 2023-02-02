Milletvekili Ataş: ''AKP Kayseri'yi umursamıyor!''

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuştu. OSB’de yaşanan sıkıntılara değinen Ataş, enerji verilerine ve mobilya sektöründe ortaya çıkan kapasite kullanım oranı azalışına vurgu yaptı.

AKP KAYSERİ’Yİ UMURSAMIYOR

Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Sanayi şehri, memleketim Kayseri’de 3 organize sanayi bölgesi, 16 sanayi sitesi, 1 serbest bölge, 2 teknoloji geliştirme bölgesi yer almaktadır ancak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 2022 yılındaki enerji tüketim verileri hem elektrik hem de doğal gaz kullanımında sürekli düşüş göstermektedir. Önceki yıla göre elektrikteki düşüş tam yüzde 5,8 Kasım ayındaki düşüş ise yüzde 13,7 olmuştur. Diğer yandan, Kayseri sanayisinin lokomotif sektörü olan mobilya sektöründe resmî verilere göre kapasite kullanım oranı 2022 Eylül ayında bir önceki aya kıyasla 2,4 puan azalarak yüzde 76,7’ye inmiştir. Bu, son yedi ayın en düşük seviyesidir. Tüm bunlar göstermektedir ki AKP iktidarının şehrimizi umursamadığı, destek ve teşviklerden mahrum bırakması yüzünden Kayseri üretimde sürekli geriye gitmektedir” dedi.