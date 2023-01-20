Milletvekili Ataş:' AKP'nin kanun tekliflerinde yine yalan yine talan var!'

Ataş, "İYİ Parti olarak biz bu zihniyete dur diyecek, eşsiz doğal güzelliklerin talanına, rantına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Kayseri'de Erciyes Dağı'nın da hak ettiği yerde olmadığını, yıllardır işlevsel hale getirilemediğini kaydeden Milletvekili Dursun Ataş, "25 yıldır AKP zihniyetinin yönettiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi borçlarıyla proje üretemeyecek, yatırım yapamayacak duruma gelmiştir" dedi. Ataş, ayrıca AKP tarafından seçim döneminde Kayseri'ye verilen sözlere de atıfta bulunarak, "AKP’nin son belediye seçimlerinde verdiği, Kayseri’nin 150’nci yılına 150 projenin bugün yerinde yeller esmektedir" diye konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'te görüşülen Uludağ Alanı Hakkında Kanun teklifi üzerine parti grubu adına söz aldı. Milletvekili Ataş, Uludağ'ın ülkemizin sayısız, eşsiz güzelliklerinden biri olduğunu hatırlattı ve Erciyes ile Kapadokya' ya da dikkat çekerek, yaşanan sıkıntıları anlattı.

AKP İLE YİNE YALAN YİNE TALAN VAR!

Bu bölgelerin korunmasının, turizm potansiyellerinin geliştirilmesinin elbette olumlu ve yapılması gereken bir çalışma olduğunu ifade eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "AKP kanunun amaçlarını korumak, yaşatmak, güzelleştirmek şeklinde söylese de gerçekte olan yine yalan, yine talandır. Çünkü AKP iktidarının amacı ne doğa ne de turizmi geliştirmektir" dedi.

İMAR DÜZENLEMELERİNİ KOLAYLAŞTIRMA MANTIĞI AMACIN DOĞA KATLİAMI, RANT VE TALAN OLDUĞUNU AÇIKÇA GÖSTERİYOR

Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Nitekim Uludağ, mevcut millî parklar statüsündedir ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu hükümlerince koruma altındadır. Bunun dışında da tam 20 kanun ve 6 yönetmelikle daha korunmaktadır. Ancak bu teklifle Uludağ Millî Parkı’nın 2 bin hektarlık bölümü bu statüden ve kanunların korumasından çıkarılarak Alan Başkanlığına verilmektedir. Kısaca, ekolojik değeri bu kadar yüksek ve hâlihazırdaki mevcut mevzuat hükümlerince korunan bir bölgenin sadece imar düzenlemelerini kolaylaştırma mantığıyla bir idareye tabi tutulması rantın, doğa katliamının, talanın açıkça göstergesidir.

KAPADOKYA'DA DA YAŞANDI! TURİZM DEĞİL, RANT ÇETELERİ ARTTI, YANDAŞ KAZANDI

Bu kanun teklifinin bir benzerinin Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasında yaşandığına da vurgu yapan Milletvekili Dursun Ataş, bölgede talanın arttığını söyledi. Milletvekili Dursun Ataş, "Sonuçlarını hep birlikte gördük. O kanun teklifi yasalaştıktan sonra Kapadokya bölgesi daha mı iyi korundu? Hayır. Turizmi mi arttı? Hayır. Tam aksine talan arttı, rant arttı, yapılaşma arttı; doğal alanlar azaldı, endemik türler azaldı. Doğa kaybetti, Nevşehir kaybetti. Yandaş kazandı, rant çeteleri kazandı. Şimdi bu kanun teklifinde de tıpkı Kapadokya örneğinde olduğu gibi Uludağ’da da yine bir talan döneminin başlamak üzere olduğu anlaşılmaktadır. Uludağ üzerindeki 21 farklı kanun ve 6 yönetmeliğin koruma kalkanı Anayasa’ya sayısız aykırılıkları içeren bu teklifle kaldırılacaktır. Bu yüzden bu kanun teklifiyle AKP hemen hemen getirdiği tüm kanun tekliflerinde olduğu gibi tüm süslü cümlelerin ardında yine rantçıların ve yandaşların çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır." şeklinde konuştu.

KAYSERİ'DE HAK ETTİĞİ YATIRIMLARI ALAMADI

Kayseri'nin de AKP tarafından görmezden gelindiğini ve yıllardır hak ettiği yatırımları alamadığını dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Kayseri’nin hava ve kara yollarının yetersizliğinden ulaşılamayan bir şehir hâline dönüşmesi nedeniyle Erciyes hak ettiği yere bir türlü gelmemiştir" dedi.

KAYSERİ'YE YETERİNCE DEVLET DESTEĞİ VERİLMİYOR! ERCİYES HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL!

Milletvekili Dursun Ataş, "Memleketim Kayseri’de bulunan ve ne yazık ki Uludağ kadar eşsiz güzellikler içeren Erciyes Dağı her konuda Kayseri’yi görmezden gelen AKP iktidarı yüzünden gerekli yatırım ve destekleri alamamakta ve bu yüzden turizm potansiyeline bir türlü ulaşamamaktadır. Oysa Kayseri denilince akla pastırma ve sucuk kadar her mevsim zirvesinde bembeyaz kar olan Erciyes Dağı gelir. Yüksek kar kalitesiyle dünyanın sayılı yerlerinden birisidir. Bu bakımdan Erciyes Dağı bahsettiğimiz gibi Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezi olma potansiyeline sahiptir. Ancak AR-GE çalışmaları olmaması, turizm tesislerinin yeterli olmaması, reklam çalışmalarının yapılmaması, devlet desteğinin olmaması, Kayseri’nin hava ve kara yollarının yetersizliğinden ulaşılamayan bir şehir hâline dönüşmesi nedeniyle Erciyes hak ettiği yere bir türlü gelememiştir. Erciyes Dağı sadece kış sezonunda çalışmakta, yazları ise verilen onlarca söze rağmen hâlen işlevsel hâle getirilememiştir" diye konuştu.

YÜZDE 75 ZAM YAPARAK ERCİYES GELİŞMEZ! KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORÇLARI YÜZÜNDEN YATIRIM YAPAMAYACAK, PROJE ÜRETEMEYECEK DURUMDA

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te bulunan teleferik, yürüme merdivenleri ve gondol gibi bilet fiyatlarına yüzde 75 zam yaparak Erciyes’i geliştiremez" diyen İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, "Bu işler belediyelerin üstüne bırakılarak, Erciyes’in potansiyeline ulaşması beklenemez. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi’nde bulunan teleferik, yürüme merdivenleri ve gondol gibi bilet fiyatlarına yüzde 75 zam yaparak Erciyes’i geliştiremez. Nitekim 25 yıldır AKP zihniyetinin yönettiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi kendi borçlarına proje üretemeyecek, yatırım yapamayacak duruma gelmiştir" dedi.

AKP'NİN SEÇİM DÖNEMİ KAYSERİ'DE VERDİĞİ SÖZLERDEN YELLER ESİYOR

AKP'nin seçimde Kayseri'de verdiği sözleri de hatırlatan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Baktığımızda AKP’nin son belediye seçimlerinde verdiği, Kayseri’nin 150’nci yılına 150 projenin bugün yerinde yeller esmektedir" şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ İKTİDARINDA BU ZİHNİYETE DUR DİYECEĞİZ! TALANA, RANTA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Sonuç olarak ve ne yazık ki AKP iktidarında ne Uludağ ne Erciyes ne Kapadokya ne de diğer turizm bölgeleri potansiyellerine ulaşamamış, millî gelire olması gereken katkıyı sağlayamamıştır. Ancak İYİ Parti olarak biz bu zihniyete dur diyecek, eşsiz doğal güzelliklerin talanına, rantına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.