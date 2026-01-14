Milletvekili Ataş 'Bir zamanlar Kayseri siyaseti Türkiye'yi yönetiyordu. Köy siyasetine doğru gidiyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yol Açık programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Milletvekili Dursun Ataş, "Şimdi ben kendi özeleştirimizi yapayım; bir zamanlar Kayseri siyaseti Türkiye’yi yönetiyordu. 2002’lerden başlayarak ve Türkiye’ye mal oluyordu tamamı. Şimdi biz gün geçtikçe birbirimizle kısır çekişmeler yüzünden Kayseri’ye sıkışmış ve Kayseri gündemine kilitlenmiş bir duruma doğru evrildik. Köy siyasetine doğru gidiyoruz, bunu bir yıl önce de söylemiştim, muhalefetteyken de söylemiştim; ona doğru bir gidiş vardı. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz o dönemi bir düşünürseniz; İktidar Partisi'ndeki Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’den diğer bakanlarımıza kadar ve her birinin söyledikleri. O zamanki, hatırlayın, Develili vekilimiz falan vardı, başkanımız vardı, Sadık Yakut var, şöyle gözünüzün önünde canlandırdığınızda Türkiye’nin siyasetine yön veren bir Kayseri vardı. Şimdi biz o seviyelere gelmemiz lazım, öyle hareket etmemiz lazım ve gerçekten üst seviyede siyasetler yapmak lazım. Bunun Kayseri’ye faydaları da çok derin ve etkili olur. Şimdi biz burada kendi kendimize; 'Ben Cahit'ten daha iyiyim, Şaban benden daha iyi' veya kusura bakmasınlar isimleriyle hitap ediyorum, benden küçük oldukları için onlar arkadaşlarımız, dostlarımız 'Yok Bayar Bey öbüründen daha iyi' buna girmememiz gerekiyor” diye konuştu.



Kayseri Milletvekilleri olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya katıldıklarını ifade eden Milletvekili Dursun Ataş, “Muhalefetle de tabii ki belli bir saygı çerçevesinde karşılıklı birbirimize muhalefetimiz olacaktır ama Kayseri özelinde, Kayseri menfaatlerinde buluşmakta da fayda var her zaman. Bunu becerebiliyoruz aslında. Kültür Bakanlığı'ndaki toplantı biraz ani gelişti, Kültür Bakanlığı'ndaki toplantı ilk adımdı. Onun sonuçlarını daha sonra almaya başlayacağız zaten. Bir örnek daha vereyim geçen sene bu tarihlerde bütçeden hemen sonra yine sanırım, senenin başıydı. Senenin başında biz Ulaştırma Bakanımızla bir yemek yedik hep birlikte. Orada da yine 8 milletvekilimiz vardı sanırım. O konuşmamızda, mesela Kayseri’nin otoyoluyla alakalı, diğer yolları, projeleriyle alakalı tamamını konuştuk ve bu gerçekleşti. Bir daha hatırlayın mesela; biz Sağlık Bakanı'na gittik. Sağlık Bakanımıza gidişimizde herhâlde 8 ay falan olmuştur veya 9 ay, ilkbahardaydı. 600 yataklı şehir hastanesiyle ilgili. Bu projeye alındı, yatırım planlarına alındı; Şubat ayında da onun yatırım planlarına alındığı görülecek. Yani toplu gittiğimiz yerlerden iş çıkarıyoruz. Ben sizlerle, gazetecilerle yaptığım sohbet toplantısında da bunları söyledim. Dedim ki; 2026 yılında, 2025 yılında yaptığımız işlerin ürünlerini, sonuçlarını almaya başlayacağız, dedim. Şimdi bunun gibi toplu gittiğimiz yerler oluyor ve buralarda hiçbirimiz çıkıp da 'Bunu ben yaptım, benim şöyle emeğim var' gibi bir şeylerimiz yok. Diğer taraftan da bakanlıklarda ayrı ayrı görevlendirilip yani daha doğrusu görev addedip veya 'Sen bunu yap' veya 'Ben bunu yapıyorum' dediğinde 'Tamam onu sen takip et' deyip görev dağılımı yapar gibi takip ettiğimiz konular var ve bunların da sonuçlarını alıyoruz." ifadelerini kullandı.