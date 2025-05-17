Milletvekili Ataş: 'Bölge İdare Mahkemesi artık Kayseri'de hizmet verecek'

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Bölge İdare Mahkemesi'nin Kayseri’de hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Milletvekili Ataş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Kayseri’mize ve bölgemize hayırlı olsun! Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir illerinin de bağlı olacağı Bölge İdare Mahkemesi artık Kayseri’de hizmet verecek. Bu önemli adım, yargıya erişimi kolaylaştıracak, vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünü daha etkin kullanmalarına imkân sağlayacaktır. Adalet Bakanımız Sn. Yılmaz Tunç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Kayseri’nin hukuk alanındaki bu stratejik kazanımının ülkemize, milletimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.