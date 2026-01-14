Milletvekili Ataş, “Bu dönemde anket yapmaları, diğer arkadaşlara saygısızlık”

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, özel bir araştırma şirketi tarafından hazırlanan ‘2025 Yıl Sonu Siyasi Eğilimler Raporu’ anketi sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Ataş, anket sonuçlarının mevcut dönemde doğruyu yansıtmayacağını, yapılan bu anketin diğer siyasilere saygısızlık olduğunu vurgulayarak, “Bu dönemde anketlerin ne kadar doğruyu yansıttığı konusunda ben emin değilim. Bu, sadece o anket için değil. Geriye gidersek, 2023 yılında yapılan anketleri ve sonuçlarını bir hatırlayın ve bir de seçim sonuçlarını hatırlayın. Birbirine taban tabana zıt sonuçlar çıktı. Genel yönetimlerde yine öyle. Kayseri’de yapılan anketlerde neler çıkıyordu, sonucu nasıl oldu? Bu dönemde böyle anketlerde ne soruldu, kaç kişiye soruldu, hangi mahallelerde yapıldı? Şimdi gidip Kale’nin etrafındaki ihtiyarlara sorarsın. Birbirini etkilerler, 5 dakikada birisinin ismini yüzde 90’a çıkarabilirsiniz. Ama her yerde farklı farklı yaptığınızda da farklı sonuçlar çıkabilir. Anketi yapan arkadaşlar yanlış anlamasın. Doğruydu, yanlıştı demiyorum ama hangi ortamda yapıldı? Nasıl yapıldı? Niye yapıldı? Diğer taraftan baktığımızda da bu tür işlerin manipüle edilmesi muhtemeldir. Bazı anketler nasıl yaptırılıyor? Parayla mı yaptırılıyor? Bilemeyeceğim ama ben bununla ilgili hiç ilgilenmedim. Ben hep senelik rapora bakarım. Vatandaşa şunları söyleyim, kendimi yukarı taşıyım kaygıları içerisinde hiç olmadım. Vatandaşlar bunları bilir, görür ve oy verirken de bir olaya bakarak oy vermez. Ben hiçbir zaman bir konu üzerinden vatandaşların oy verdiğini görmedim. Birçok şeyi beyin, bilgisayarın çalışması gibi birleştirir, sonuçta bir çıktı elde edilir ve onların birleşiminden oy çıkar. Bu ankette ne sorular soruldu onu da bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bu dönemde böyle bir anket yapmaları diğer arkadaşlara haksızlık, onların emeğine saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Çıkan arkadaşları da tebrik ediyorum. Demek ki başarılılılar. Ona bir şey demiyorum ama ben bu işlere çok inanan biri değilim” şeklinde kunuştu.